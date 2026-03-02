5 luchadores de WWE que no sabías que estuvieron en Triple A

Durante décadas, la lucha libre mexicana ha sido una plataforma clave para el desarrollo de talento internacional. Así es como Lucha Libre AAA Worldwide no solo ha consolidado estrellas locales, sino que también ha servido como escenario para que figuras extranjeras perfeccionen su estilo antes de alcanzar la fama global en WWE.

¡Comienza el camino! Inter Miami debuta en la Concachampions con Messi como líder

Muchos aficionados de WWE desconocen que varios de sus luchadores favoritos tuvieron paso por México, donde adoptaron elementos del estilo aéreo y dinámico característico de la lucha libre mexicana. Algunos incluso compitieron bajo otros nombres en etapas tempranas de sus carreras, antes de convertirse en referentes mundiales.

Los 5 luchadores de WWE que pasaron por Triple A

Estos casos reflejan la importancia de la lucha libre mexicana como semillero de talento global. Triple A ha contribuido al crecimiento de luchadores que más tarde brillaron en los escenarios más grandes del mundo.



Sean Waltman (X-Pac / Syxx)

Antes de consolidarse en WWE como parte de D-Generation X, Sean Waltman tuvo participación en la escena internacional, incluyendo presentaciones en México. Su estilo ágil encajó bien con la lucha libre mexicana, lo que le permitió desarrollar una mayor versatilidad en el ring. Posteriormente, ese dinamismo fue clave en su éxito en Estados Unidos.



Rob Van Dam (RVD)

Conocido por su estilo extremo y movimientos aéreos, Rob Van Dam también tuvo contacto con la lucha libre mexicana. Su paso por escenarios como AAA le permitió enriquecer su repertorio, incorporando técnicas que luego lo convirtieron en uno de los luchadores más espectaculares de su generación, tanto en ECW como en WWE.

Bryan Danielson (Daniel Bryan)

Antes de convertirse en campeón mundial de WWE y uno de los luchadores más técnicos del mundo, Bryan Danielson recorrió múltiples promociones internacionales, incluyendo México. Su experiencia en AAA y el circuito independiente lo ayudó a perfeccionar su estilo técnico, combinando la escuela estadounidense con influencias de la lucha libre mexicana y japonesa.



AJ Styles

Considerado uno de los mejores luchadores de su era, AJ Styles también tuvo apariciones en México durante su etapa previa a WWE. Su capacidad para adaptarse a distintos estilos se vio enriquecida por su paso por la lucha libre mexicana, donde perfeccionó su agilidad y creatividad en el ring, elementos que hoy son su sello distintivo.

El Genérico (Sami Zayn)

Antes de ser conocido como Sami Zayn, El Genérico construyó gran parte de su carrera en el circuito independiente y en México. Su conexión con el público y su estilo dinámico se fortalecieron gracias a su paso por promociones como AAA, donde ganó reconocimiento internacional. Esta etapa fue clave para su posterior llegada a WWE y su consolidación como uno de los luchadores más carismáticos.