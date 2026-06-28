España vs Austria: El camino de Lamine Yamal y la Selección Española para llegar a la Final del Mundial 2026

La Selección de España ya conoce su camino rumbo a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de avanzar a la ronda de 16vos de Final, instancia en la que se van a enfrentar a Austria, el equipo dirigido por Luis de la Fuente tiene la ruta trazada para llegar a la cita del 19 de julio en Nueva Jersey.

Te puede interesar: México vs Ecuador: El camino de la Selección Mexicana para llegar a la Final del Mundial 2026

En caso de que 'La Furia' supere a Austria, su rival en 8vos de Final será Croacia o Portugal. De seguir avanzando, en 4tos de Final podrían chocar ante Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina, Bélgica o Senegal. Para las semifinales, la Selección de España liderada por Lamine Yamal tendría como contrincante a Alemania, Paraguay, Francia, Suecia, Sudáfrica, Canadá, Países Bajos o Marruecos.

De llegar a la Final, España podría medirse a cualquier equipo ubicado del otro lado del bracket, es decir, el 19 de julio se enfrentarían a Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Inglaterra, RD Congo, Argentina, Cabo Verde, Australia, Egipto, Suiza, Argelia, Colombia o Ghana.

Durante la Fase de Grupos, España tuvo como rivales a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en el Grupo H. El primer partido lo empataron sin anotaciones, en el segundo encuentro golearon al cuadro de Medio Oriente y cerraron la primera etapa de competencia venciendo a ‘La Celeste’, dejándolos eliminados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De momento, España se medirá a Austria en la ronda de 16vos de Final, partido que vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca el jueves 2 de julio a las 13:00 horas.

Partidos de 16vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Domingo 28 de junio:

Sudáfrica vs Canadá - 13:00 Hrs.

Lunes 29 de junio:

Brasil vs Japón - 11:00 Hrs.

Alemania vs Paraguay - 14:30m Hrs.

Países Bajos vs Marruecos - 19:00 Hrs.

Martes 30 de junio:

Costa de Marfil vs Noruega - 11:00 Hrs.

Francia vs Suecia - 15:00 Hrs.

México vs Ecuador - 19:00 Hrs.

Miércoles 1 de julio:

Inglaterra vs RD Congo - 10:00 Hrs.

Bélgica vs Senegal - 14:00 Hrs.

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina - 18:00 Hrs.

Jueves 2 de julio:

España vs Austria - 13:00 Hrs.

Portugal vs Croacia - 17:00 Hrs.

Suiza vs Argelia - 21:00 Hrs.

Viernes 3 de julio:

Australia vs Egipto - 12:00 Hrs.

Argentina vs Cabo Verde - 16:00 Hrs.

Colombia vs Ghana - 19:30 Hrs.

Te puede interesar: ATENCIÓN: Partidos de 16vos de Final del Mundial 2026 que transmitirá TV Azteca