México vs Ecuador: El camino de la Selección Mexicana para llegar a la Final del Mundial 2026

Han quedado definidos los cruces en la instancia de 16vos de Final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de la Fase de Grupos, la Selección Mexicana ya conoce su camino rumbo a la Final, cita del próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

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En primera instancia, el siguiente rival de México en la Fase Eliminatoria es Ecuador. Dirigidos por Javier Aguirre, la Selección Mexicana se va a cruzar con 'La Tri' el martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México y el camino ya se encuentra trazado.

Y es que con el bracket de la Fase Final armado, si México vence a Ecuador su siguiente contrincante en Octavos de Final podría ser Inglaterra o Senegal.

Con ese escenario, si la Selección Mexicana supera la ronda de 8vos de Final, en la instancia de Cuartos de Final el equipo del ‘Vasco’ Aguirre podría verse las caras ante Brasil, Japón, Costa de Marfil o Noruega.

Una vez superada la ronda de 4tos de Final, México podría verse las caras en Semifinales ante Argentina, Cabo Verde, Australia, Egipto, Suiza, Argelia, Colombia o Ghana.

Siendo ese el camino de México rumbo a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana podría chocar el 19 de julio en Nueva Jersey ante Alemania, Paraguay, Francia, Suecia, Sudáfrica, Canadá, Países Bajos, Marruecos, Portugal, Croacia, España, Austria, Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina, Bélgica o Senegal, equipos ubicados del otro lado del bracket.

Es decir, sí, México y Portugal de Cristiano Ronaldo podrían verse las caras en la Gran Final en caso de que ambas selecciones sigan avanzando.

Partidos de 16vos de Final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Domingo 28 de junio:

Sudáfrica vs Canadá - 13:00 Hrs.

Lunes 29 de junio:

Brasil vs Japón - 11:00 Hrs.

Alemania vs Paraguay - 14:30m Hrs.

Países Bajos vs Marruecos - 19:00 Hrs.

Martes 30 de junio:

Costa de Marfil vs Noruega - 11:00 Hrs.

Francia vs Suecia - 15:00 Hrs.

México vs Ecuador - 19:00 Hrs.

Miércoles 1 de julio:

Inglaterra vs RD Congo - 10:00 Hrs.

Bélgica vs Senegal - 14:00 Hrs.

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina - 18:00 Hrs.

Jueves 2 de julio:

España vs Austria - 13:00 Hrs.

Portugal vs Croacia - 17:00 Hrs.

Suiza vs Argelia - 21:00 Hrs.

Viernes 3 de julio:

Australia vs Egipto - 12:00 Hrs.

Argentina vs Cabo Verde - 16:00 Hrs.

Colombia vs Ghana - 19:30 Hrs.

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