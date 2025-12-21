HERMOSA: Filtran la camiseta visitante de España para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se filtra la camiseta de visitante de la selección de España que utilizará en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El portal especializado Footy Headlines dio ha conocer la nueva camiseta, un diseño que combina tradición y modernidad y que estará disponible en tiendas a partir de marzo de 2026.

España es cabeza de Serie del Grupo H y Luis de la Fuente menciona estar listo para afrontar con seguridad el Mundial de la FIFA de 2026

¿Cómo es la camiseta de visitante de España para el Mundial 2026?

La camiseta se presenta en un tono blanco roto, acompañado de detalles en color granate y dorado que aportan un aire sofisticado. El cuello y los puños de las mangas destacan en granate con finos detalles dorados, mientras que el cuerpo luce un patrón geométrico que le da dinamismo visual. Como parte de la nueva línea de Adidas, incorpora la tecnología Climacool+, pensada para mejorar la transpiración y el rendimiento de los jugadores en condiciones de máxima exigencia.

El conjunto se completa con shorts y calcetas granates y dorados, reforzando la identidad cromática de la equipación. Además, el tradicional logotipo del trébol de Adidas aparece en el pecho, reafirmando la apuesta de la marca por un diseño que mezcla elegancia y funcionalidad.

|@Footy_Headlines

¿Cuál es el calendario de España en la fase grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La selección dirigida por Luis de la Fuente ya conoce su camino inicial en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. España quedó encuadrada en el Grupo H y afrontará tres partidos decisivos en busca de la clasificación a la siguiente ronda:

España vs Cabo Verde – Lunes 15 de junio, 10:00 h, Estadio Atlanta

España vs Arabia Saudita – Domingo 21 de junio, 10:00 h, Estadio Atlanta

España vs Uruguay – Viernes 26 de junio, 18:00 h, Estadio Guadalajara

Estos encuentros marcarán el debut de la nueva camiseta visitante, que seguramente será utilizada en el duelo ante el conjunto uruguayo en Guadalajara.

La filtración ha generado entusiasmo entre los seguidores de la Roja, quienes destacan la elegancia del diseño y la apuesta por la innovación tecnológica. España buscará que su nueva piel sea testigo de un camino exitoso hacia las fases finales del torneo ya que es considerada una de las selecciones favoritas para llevarse el torneo.

