Inter Miami se queda corto y pierde fichaje de mediocampista de la Liga MX

Inter Miami no le llegó al precio por el mediocampista uruguayo Nicolás Fonseca, actualmente en el equipo del León, para fichar con el Real Oviedo de España.

Aunque el equipo donde juega el astro argentino Lionel Messi y actual campeón de la MLS, mostró interés en hacerse con sus servicios, la negociación se cayó debido a que el club estadounidense no alcanzó la cifra que exige el mercado por el jugador sudamericano. Hasta el momento no se sabe cual fue la oferta del conjunto de Florida.

¿Cuál es el valor de mercado de Nicolás Fonseca?

Nico Fonseca, nacido en Nápoles, Italia en 1998 y con nacionalidad uruguaya, se ha consolidado como un mediocampista de gran proyección. Su valor de mercado está tasado en 3.5 millones de euros (Transfermarkt), cifra que resultó demasiado elevada para las pretensiones del equipo de la MLS. En cambio, el Real Oviedo ha logrado cerrar la operación, convencido de que el mediocampista puede ser clave en su proyecto deportivo, aunque hay que señalar que el equipo del León y de LaLiga española pertenecen al mismo grupo.

El futbolista llegó al León para el Torneo Clausura 2025 y rápidamente se ganó un lugar en el esquema esmeralda. Durante el Apertura 2025, disputó 15 partidos oficiales, siendo titular en la mayoría de ellos, aunque no logró marcar goles. Su presencia en el mediocampo aportó equilibrio y recuperación, cualidades que llamaron la atención de clubes internacionales.

Nicolás Fonseca sueña con estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fonseca también ha tenido participación con la selección de Uruguay, donde suma 6 partidos internacionales. Aunque aún no ha anotado con la celeste, su inclusión en las convocatorias refleja el interés del cuerpo técnico liderado por Marcelo Bielsa en su potencial. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, el mediocampista ve en su paso al futbol español una oportunidad para consolidarse y aumentar sus posibilidades de ser parte de la lista definitiva.

El fichaje por el Real Oviedo representa un salto importante en la carrera de Fonseca. El club asturiano, con historia en el futbol español, busca reforzar su mediocampo con un jugador joven para aspirar el permanecer en LaLiga luego que hasta el momento se ubica en zona de descenso en el puesto 19, penúltimo de la tabla con 11 puntos (5 del salvamento).

