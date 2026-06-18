En el campamento de Corea del Sur alaban a jugador mexicano: ''Es contundente’’

Hwang In-beom fue el nombre propio en la victoria de Corea del Sur ante Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Volante del Feyenoord que se 'salió' en la cancha del Estadio Guadalajara, fue clave para que su equipo se quedara con las tres unidades y hace unos meses, era compañero de Santiago Gimenez en el Feyenoord.

A pregunta expresa sobre la opinión del ariete mexicano, Hwang se deshizo de elogios hacia él: “Santiago Giménez y yo estuvimos en el mismo equipo, no fuimos contrincantes, es un gran jugador, un gran delantero, no estuvimos juntos mucho tiempo, tuvo su pase al AC Milan, estuvimos poco tiempo juntos, es un jugador contundente. Le he pasado tips a mis compañeros, acerca de cómo contratar. Sí Santi participa mañana, lo voy a querer ver”, destacó,

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Por otro lado, el mediocampista reiteró que saben como contrarrestar las 'armas' mexicanas en el partido de la segunda fecha; “Chequia y México son equipos distintos nos preparamos de una manera distinta, pero ambos juegos son importantes para nosotros, así que la presión de México será mucha, son fuertes, tenemos que pensar cómo vamos a trabajar como equipo, su velocidad de transición es rápido y nos hemos preparado para el juego de mañana”,

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