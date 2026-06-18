Javier Aguirre lanza contundente mensaje previo al partido contra Corea del Sur: ''Hay que proponer’’

La Selección Mexicana de Futbol está a la puerta del que en el papel es el partido más complicado que tendrán en la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026; el duelo contra Corea del Sur. Tanto el combinado dirigido por Javier Aguirre como los Tigres de Asia ganaron en la primera fecha y en Guadalajara, se jugarán el liderato del Grupo A en esta justa veraniega.

El 'Vasco' fiel a su costumbre fue contundente con lo que espera de sus pupilos; maniatar a los asiáticos: “Parece una perogrullada: estoy cómodo con los 26. Juegue quien juegue. No hay titulares ni suplentes. Si no están, no están. No voy a inventar con algo que no he hecho nunca. Son cosas del juego. Hay que proponer, hay tratar de quitarles la pelota”., destacó Aguirre.

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Por otro lado, alabó las pausas de hidratación en este Mundial 2026: “No te dejan entrar al campo, pero sí que los jugadores reciban indicaciones. El árbitro te lo permite. Aprovechas para ver algo y corregirlo. No nos viene mal a los entrenadores. Nos sirve para aplaudir un momento. Es otro fútbol a lo que yo jugué. No está mal”., destacó.

México vs Corea del Sur por TV Azteca Deportes

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