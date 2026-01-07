Del bicampeonato a la despedida: Se va del Toluca una de sus figuras más mediáticas

Luego de conquistar su segundo título consecutivo con Toluca , el camino de Héctor Herrera parece tomar otro rumbo. A días del arranque del Clausura 2026, el mediocampista mexicano se perfila para cerrar su etapa con los Diablos y reencontrarse con el club que marcó el inicio de su carrera.

Fuentes cercanas al entorno del jugador apuntan a que las conversaciones para su llegada a Pachuca están muy avanzadas. No hay anuncio oficial todavía, pero el escenario es claro: el regreso está cerca y solo restan detalles para que se concrete.

Un ciclo ganador que ya no cuadraba

Desde lo deportivo, el balance es incuestionable. Herrera sumó títulos, experiencia y liderazgo en un Toluca que dominó la Liga MX en el último año. Sin embargo, fuera de la cancha la ecuación dejó de funcionar.

El contrato del mediocampista llegó a su fin y el tema económico terminó siendo determinante. Su salario se convirtió en un punto de fricción imposible de resolver en la mesa de negociación. A eso se sumó un rol cada vez más secundario dentro del campo, una señal clara de que el proyecto comenzaba a girar hacia otro lado.

En el entorno escarlata hay reconocimiento por lo aportado y no se descarta una despedida acorde a su trayectoria, aunque su paso por el club haya sido breve.

El regreso a casa que siempre estuvo en el horizonte

Pachuca no aparece por casualidad. Para Herrera, los Tuzos representan origen, identidad y sentido de cierre. Ahí se formó, ahí se consolidó y desde ahí dio el salto a Europa en 2013. Volver ahora no es solo una decisión deportiva, sino también emocional.

El propio futbolista ha manifestado en más de una ocasión su deseo de terminar su carrera donde todo empezó. Este movimiento, de concretarse, marcaría una nueva etapa… y quizá la última gran página de su recorrido profesional.