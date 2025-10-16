Fue campeón con el América, pero sus malos momentos terminaron con su carrera; ¿qué fue de Armando Navarrete

Por el América han pasado miles de futbolistas que, al final, no logran dar un salto de calidad. Una de las posiciones más peleadas en el conjunto azulcrema es la portería y, hace unos años, existía un arquero llamado Armando Navarrete, quien recibió su oportunidad de oro cuando Memo Ochoa comenzó su travesía en Europa. Nava se quedó con la titularidad, pero duró poco tiempo.

En el América, Armando Navarrete salió campeón en la Copa de Campeones de la Concacaf 2006 y en la Interliga de 2008. Su carrera la terminó en los Venados de Mérida y recientemente se dio a conocer que aterrizó en el Atlas como entrenador de porteros. El América, en el Apertura 2025, es sublíder.

Armando Navarrete

Armando Navarrete llegó al Atlas como parte del cuerpo técnico de Gonzalo Pineda. El portero surgió precisamente de las Fuerzas Básicas de los rojinegros y debutó en Primera División en el 2000. En la Liga BBVA MX defendió los colores del Necaxa, Atlante, Puebla, Veracruz, Toluca y los ya mencionados Atlas y América. En la Liga de Expansión jugó para Cimarrones, Irapuato, Zacatepec y cerró filas con los Venados FC.

El América, en busca del liderato general

El Apertura 2025 está muy cerca de llegar a su final y el terminar en la mejor posición te podría ayudar para tener un cierre de partidos en tu casa y con tu gente. El América suma 27 unidades y es sublíder de la competencia general; solamente está por debajo del Toluca, que cuenta con 28.

Este fin de semana, el América choca ante el Cruz Azul en un partido en el que se juegan más de tres puntos. Las Águilas no tendrán un cierre tan complicado, aparentemente. Después de chocar contra La Máquina, se verán las caras ante Puebla; posteriormente, Mazatlán y León. Lo que sí, su último partido es ante el Toluca y ahí se jugarían el liderato de la competencia.