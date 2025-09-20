Pocos lo sabían: 4 equipos dejaron ir a Memo Ochoa GRATIS en el pasado y en su mejor momento

Guillermo Ochoa sorprendió a todos al fichar por el AEL Limassol de Chipre en este mercado de fichajes mientras busca hacerse un lugar en la lista de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026. El portero mexicano fue humillado por su nuevo equipo al no ser convocado por liga , sin embargo, no es la primera vez que los equipos desperdician su talento. Es que 4 equipos lo dejaron ir gratis.

Los 4 equipos que dejaron ir gratis a Guillermo Ochoa durante sus mejores épocas

1. Club América

El canterano deslumbró a todo el futbol mexicano durante sus primeros años con el América y, en 2011, el club lo dejó ir libre al AC Ajaccio de Francia tras finalizar su contrato. Lo curioso es que, en ese momento, el ‘Memo’ Ochoa tenía un valor de mercado de 8 millones de euros, según Transfermarkt. Por otro lado, ya se sabe cuándo podría debutar Ochoa en Chipre .

Mexsport América fue uno de los equipos que dejó ir gratis a Ochoa

2. AC Ajaccio

El club francés tampoco supo aprovechar el gran nivel de Ochoa. Si bien lo trajo como agente libre desde el América en 2011, para la temporada 2014/15 decidió no renovarle su contrato, por lo que el portero fichó por el Málaga de España. En ese momento, su valor de mercado rondaba los 5 millones de euros.

3. Granada CF

El canterano del América llegó cedido al Granada de España para la temporada 2016/17 y, si bien es cierto que no compraron su pase, el conjunto de la primera división española tenía la posibilidad de ejercer una opción de compra tras finalizar su contrato. Sin embargo, a pesar de que su precio era de 3 millones, el Granada decidió desistir de esta opción.

4. Málaga CF

Tras regresar al Málaga desde su cesión con el Granada, los españoles tomaron la decisión de no renovar el contrato de Ochoa, por lo que el mexicano tuvo que buscar un nuevo equipo. Su valor de mercado seguía siendo de 3 millones de euros y el ‘Memo’ terminó fichando por el Standard Lieja de Bélgica como agente libre en 2017.

¿Cuál es el valor de mercado del Memo Ochoa en 2025?

Si bien es cierto que Ochoa supo costar hasta 8 millones de euros en sus mejores épocas, hoy está muy lejos de este valor. De acuerdo a Transfermarkt, el portero mexicano tiene un precio de 500 mil euros en la actualidad. Este número refleja el rendimiento de Ochoa y, también, su poco valor de reventa debido a sus 40 años de edad.