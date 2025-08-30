Campeón de la WWE confirma nacimiento de bebé a horas para Clash In Paris

Cody Rhodes atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. El luchador, considerado uno de los estandartes actuales de la WWE, acaba de convertirse en padre por segunda ocasión, lo que coincidió con los días previos al evento premium que la compañía celebrará en París.

El regreso del “American Nightmare” a la empresa no estuvo exento de altibajos: superó una lesión complicada, perdió ante Roman Reigns en WrestleMania 39 y más tarde consiguió redención en WrestleMania 40. Además, logró arrebatarle el campeonato a John Cena, aunque también lo perdió temporalmente antes de recuperarlo en SummerSlam. Todo esto lo consolidó como la figura llamada a liderar la WWE en la nueva era.

¿Cody Rhoder, campeón de la WWE, volverá a ser papá?

A través de redes sociales, Brandi Rhodes, esposa del luchador, compartió una tierna fotografía anunciando el nacimiento de Leilani Ella Runnels, su segunda hija. El mensaje, acompañado de un agradecimiento a los seguidores por sus oraciones, generó miles de reacciones en cuestión de minutos. Cody también expresó su felicidad al compartir la publicación con un emotivo mensaje.

El matrimonio ya tenía una hija, Liberty, nacida en 2021, por lo que la llegada de la pequeña Lani refuerza uno de los pilares más importantes en la vida del gladiador: su familia.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

¿Qué sigue para Cody Rhodes en WWE?

Aunque el luchador no forma parte oficial de la cartelera del evento en París, los rumores apuntan a que su regreso al ring podría darse en Wrestlepalooza de septiembre, donde enfrentaría a Drew McIntyre en un combate estelar. Paralelamente, Rhodes también participa en el rodaje de la nueva película de Street Fighter, donde interpretará a Guile, lo que podría justificar su ausencia temporal en televisión.

Con esta mezcla de compromisos familiares, proyectos fuera del ring y posibles rivalidades de alto impacto, Cody Rhodes sigue escribiendo capítulos importantes en su carrera y en su vida personal.

