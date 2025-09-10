Lista de mexicanos que participarán en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025: Días y horarios

Todo está listo para que se lleve a cabo una de los eventos deportivos más interesantes de este segundo semestre del año. El Campeonato Mundial de Atletismo 2025 está a punto de comenzar, por lo que aquí conocerás a los atletas mexicanos que participarán junto a sus días y horarios de competición.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Serán más de diez los atletas mexicanos que verán acción en este Campeonato Mundial de Atletismo 2025, mismo que se llevará a cabo en Tokio y que contará con la presencia de los mejores deportistas en esta disciplina. ¿Quiénes formarán parte de este icónico evento?

🇯🇵🇲🇽 ALEGNA GONZÁLEZ LA CARTA FUERTE DE MÉXICO EN EL MUNDIAL DE ATLETISMO



La atleta azteca ha sido dos veces quinto lugar en los Juegos Olímpicos (Tokio 2021 y París 2024). En el último Mundial en Budapest 2023, se quedó a 10 segundos del bronce. pic.twitter.com/P8ZILdl0rE — Consorcio Informativo Multimedios (@TiburonesPrem) September 9, 2025

¿Qué atletas mexicanos estarán en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025?

En la rama varonil serán varios los atletas mexicanos que estarán en el Campeonato Mundial de Atletismo, un hecho similar que ocurre con el apartado femenil. Probablemente, los nombres más conocidos son los de Alegna González y José Luis Doctor, aunque junto a ellos hay un puñado que también esperan dar mucho de qué hablar.

Apartado femenil:

Miriam Sánchez en 200 metros.

Isabel Oropeza y Margarita González en Maratón.

Alegna González, Alejandra Ortega e Ilse Guerrero en 20k de marcha.

Valeria Ortuño, Alegna González y Ximena Serrano en 35k de marcha.

Apartado varonil:

Eduardo Herrera en 500 metros.

Juan Pacheco y Marcelo Laguera en Maratón .

. Uziel Muñoz en Impulso de Bala .

. Edgar Rivera y Erick Portillo en Salto de Altura .

. José Luis Doctor, Ricardo Ortíz y Noel Chama en 20k de marcha.

Andrés Olivas, José Luis Doctor y Julio Salazar en 35k de marcha.

ERICK PORTILLO:

POR SALTO HISTÓRICO

🇲🇽✨👊🏽😀🔝🙌🏽🤩🇲🇽



El saltador olímpico Erick Portillo está en Tokio a punto de vivir su 2º Campeonato Mundial de Atletismo Senior.



El Campeón Panamericano Junior en Cali21 avanza con una meta fija y una frase que tiene siempre presente: pic.twitter.com/75GfsX3YVw — Katy (@katilunga) September 9, 2025

¿En qué días y horarios disputarán los atletas mexicanos sus respectivas competencias?

Sábado 13 de septiembre (horarios del viernes 12 en CDMX)

Clasificación de Lanzamiento de Bala a las 19:00 horas.

Final de Lanzamiento de Bala a las 06:10 horas.

35 kilómetros de marcha varonil a las 17:00 horas.

35 kilómetros de marcha femenil a las 17:00 horas.

Domingo 14 de septiembre

Maratón femenil a las 17:00 horas.

Clasificación a Salto de Altura varonil a las 03:40 horas.

Lunes 15 de septiembre: Maratón varonil a las 17:00 horas.

Martes 16 de septiembre: Final de Salto de Altura Varonil a las 05:35 horas.

Miércoles 17 de septiembre: Clasificación 200 metros femenil a las 04:30 horas.

Jueves 18 de septiembre: Semifinal 200 metros femenil a las 06:24 horas.

Viernes 19 de septiembre

Clasificación 5000 metros varonil a las 05:05 horas.

Final 200 metros femenil a las 07:22 horas.

Sábado 20 de septiembre

20 kilómetros marcha femenil a las 16:30 horas.

20 kilómetros marcha varonil a las 18:50 horas.

Domingo 21 de septiembre: Final 5000 metros varonil a las 04:50 horas.

El 20º Campeonato Mundial de Atletismo #Tokio2025 está cada vez más cerca y México 🇲🇽 es parte de esta prestigiosa competencia de la @WorldAthletics. 🏃🏻‍♀️



👉 Del 13 al 21 de septiembre sigue la actividad de nuestros deportistas y apóyalos.#Deporte #México #CONADE #DeporteMexicano pic.twitter.com/sfCdp2wOzi — CONADE (@conadeoficial) September 4, 2025

¿Cuándo empieza y por dónde ver el Campeonato Mundial de Atletismo 2025?

El Campeonato Mundial de Atletismo 2025 se llevará a cabo en Tokio del sábado 13 al domingo 21 de septiembre, un evento que podrás seguir a través de World Athletics+.

