Juegos Olímpicos | Las medallas mexicanas en tiro con arco

La historia de los mexicanos en la disciplina de tiro con arco comenzó desde 1972 en los Juegos Olímpicos de Múnich y contó con la presencia de seis atletas, pero desafortunadamente no llevaron medallas a casa.

En la edición de Los Ángeles 1984, México confirmó su presencia y desde ahí, en todos los Juegos no han faltado los atletas aztecas.

Los mexicanos que han hecho historia en este deporte han sido muy pocos, sólo se han conseguido 3 medallas durante estos años.

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La tiradora Aída Román y su semejante Mariana Avitia fueron las primeras en conseguir medallas en tiro con arco, por lo cual hicieron historia y serán recordadas por los mexicanos por poner en alto el nombre de México.

Aída Román llegó a la final en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 junto con Ki Bo Bae, pero lamentablemente la surcoreana le ganó 6-5 con parciales de 27-25, 26-26, 26-29, 30-22, 26-27, y 8-8. La mexicana se llevó la medalla de plata, convirtiéndose en la primera de la historia en ganar una presea en esta disciplina.

Mariana Avitia logró conseguir la segunda medalla histórica en tiro con arco en la primera semifinal al ganarle a la estadounidense Kathuna Lorig. Mariana ganó luego de un marcador 6-2 y los resultados fueron 30-22, 24-22, 24-25 y 26-24.

La tercera medalla de tiro con arco en la historia

Alejandra Valencia y Luis “El Abuelo” Álvarez lograron la tercera medalla para México, esta fue de bronce. Luego de caer ante Corea del Sur en tiro con arco mixto en los cuartos de final con unos resultados de 37-37, 39-37, 38-36; los mexicanos más adelante se enfrentaron contra Turquía para pelear por la presea de bronce, quedando 6-2. Los tiradores aztecas terminaron venciendo a los turcos Yasemin Anagoz y Mete Gazoz. Así logrando la medalla número 70 en los Juegos Olímpicos en toda la historia.

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