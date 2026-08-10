Campeones Cup: ¿Cuántas veces se ha enfrentado Lionel Messi a Cruz Azul?

Han pasado algunas semanas desde que se dio a conocer el partido por el Campeones Cup entre Cruz Azul y el Inter Miami, y las curiosidades en torno a distintos jugadores, destacando lo que puede ocurrir con Lionel Messi, no dejan de aparecer en las redes sociales.

cruz azul

Una de las más interesantes guarda relación con la cantidad de veces que el astro argentino se ha enfrentado a Cruz Azul durante su etapa con el Barcelona, el PSG y ahora, en el Inter Miami de la MLS. Por tal motivo, si quieres conocer más al respecto es preciso que te quedes con nosotros.

¿Cuántas veces se ha enfrentado Lionel Messi a Cruz Azul?

Por increíble que parezca de acuerdo a la cercanía que existe entre la Liga BBVA MX y la MLS, la realidad es que Lionel Messi se ha enfrentado solamente una vez a Cruz Azul, y este duelo se dio hace no mucho tiempo cuando este confirmó su pase de la Ligue 1 a la primera división norteamericana.

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De hecho, este partido entre el Inter Miami y el Cruz Azul se llevó a cabo el pasado 21 de julio del 2023, en duelo correspondiente a la fase de grupos de la Leagues Cup que trajo consigo el triunfo del conjunto estadounidense ante una escuadra celeste cuya diferencia respecto al plantel actual es abismal.

En aquel compromiso, el Inter Miami rescató la victoria por 2-1 prácticamente de último minuto gracias a la anotación de Lionel Messi tras un tiro libre al minuto 94, por lo que, con este único antecedente, Cruz Azul buscará tomar revancha y qué mejor que hacerlo en este torneo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el Campeones Cup?

El Campeones Cup, partido que enfrenta al mejor equipo de la Liga BBVA MX contra la mejor escuadra de la MLS, se llevará a cabo el próximo miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium de Florida en punto de las 17:30 horas tiempo centro de México, un cotejo que podrás disfrutar a través de Apple TV.