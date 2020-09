¿Palo a Messi?

Cristiano Ronaldo es un futbolista que genera amor u odio, con el lusitano no hay medias tintas. Incluso cuando él se refiere a sí mismo no hay tonos grises. Pero esta vez fue otro mito portugués quien calificó a CR7 como un futbolista único. Rui Costa, histórico de la selección das quinas y actual entrenador del Benfica, no escatimó en elogios tras ser consultado sobre su excompañero.

Ante la consulta de si le sorprendía el desempeño que Cristiano Ronaldo sigue mostrando, la respuesta fue clara y contundente: “la sorpresa será cuando Cristiano deje de jugar como juega y deje de marcar goles fabulosos. Dentro de 300 años se seguirá hablando de él. Es único”.

El actual entrenador de las Águilas incluso redobló la apuesta al afirmar que “Cristiano ha mantenido el mismo nivel en diferentes equipos, en diferentes ligas y, claro, también con la selección de Portugal”. En lo que, sin duda, pareció un palo en contra de Lio Messi.

Finalmente, consideró que la ambición es clave para que el atacante de la Juventus se mantenga en la cúspide. Y es que CR7 siempre quiere más y trabaja constantemente para seguir ganando.

Por: Álvaro López Sordo