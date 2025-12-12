¡Campeones del mundo y de México! La prestigiosa lista a la que se quiere unir Ángel Correa

Ser campeón del mundo y del futbol mexicano es un privilegio que muy pocos jugadores han logrado. Tras clasificar a la Gran Final del Apertura 2025 con Tigres, Ángel Correa, quién ya ganó la Copa Mundial de la FIFA 2022 con Argentina, tendrá una oportunidad inmejorable de quedar en la historia de la Liga BBVA MX.

Este jueves, los Felinos vencieron 1-0 a Toluca en el partido de ida y quedaron a un paso de ser los campeones del Apertura. Justamente Correa fue el encargado de convertir el único gol del encuentro, tras una mala salida de los Diablos Rojos en defensa. De lograr el objetivo en la vuelta, el argentino se meterá en una selecta y destacada lista.

¡El primero de la FINAL! 🐯💛



Aquí está el GOL que abrió el marcador. Lainez y Correa no perdonaron y pusieron en ventaja a @TigresOficial tras el error de Toluca.#LaFinalDeLaAfición✨ | #FinalIda | #AP25 pic.twitter.com/76mDD3Kn9C — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 12, 2025

Los campeones del mundo que se consagraron también en México

Ángel Correa está cerca de sumar un nuevo título a sus vitrinas y de poder colocar la medalla de la Liga BBVA MX junto a la de la Copa Mundial de la FIFA. Esto es algo que ya consiguieron:



Oreco - campeón del mundo con Brasil en 1958 y del futbol mexicano con Toluca en 1967 y 1968.

- campeón del mundo con Brasil en 1958 y del futbol mexicano con Toluca en 1967 y 1968. Mauro Ramos - campeón del mundo con Brasil en 1958 y 1962, y del futbol mexicano con Toluca en 1968.

- campeón del mundo con Brasil en 1958 y 1962, y del futbol mexicano con Toluca en 1968. Florian Thauvin - campeón del mundo con Francia en 2018 y del futbol mexicano con Tigres en 2023.

Correa podría ser el cuarto integrante del listado y el segundo en conseguirlo como jugador de Tigres. Cabe destacar que entre estos jugadores, él es el único que logró marcar en una final.

TE PUEDE INTERESAR:



Correa y la obtención del Mundial con Argentina

Correa estuvo muy cerca de quedar fuera de la Copa del Mundo en 2022. De hecho, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, lo dejó fuera en primera instancia de la lista de jugadores que participarían de la gran cita. Sin embargo, esto cambió luego de una sesión de entrenamiento a pocos días de que comenzara el certamen.

Scaloni notó que Nicolás González y Joaquín Correa tenían algunos problemas físicos y molestias que no les permitían estar al 100%, por lo que decidió bajarlos de la convocatoria a último momento. En ese instante, Thiago Almada y el propio Ángel Correa se sumaron al plantel en Qatar.

|Instagram @angelcorrea32

El exjugador del Atlético Madrid y actual figura de Tigres tuvo incluso la oportunidad de sumar algunos minutos, al ingresar en el cierre del juego ante Croacia por la semifinal. Posteriormente, Argentina derrotó a Francia y se consagró campeona del mundo.