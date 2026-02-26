ÚLTIMA HORA: Cancelan la Copa del Mundo de clavados que se realizaría en Guadalajara

Este jueves 26 de febrero del 2026, World Aquatics dio a conocer en sus redes sociales que en conjunto con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE (Consejo Estatal para el Fomento Deportivo) Jalisco, tomaron le decisión de cancelar la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics que se iba a realizar en Zapopan del 5 al 8 de marzo de 2026.

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026 The safety and security of all… pic.twitter.com/8yIDKA5T9D — World Aquatics (@WorldAquatics) February 26, 2026

World Aquatics da a conocer los motivos por los que tomaron la decisión

A través de un comunicado World Aquatics informó que la decisión es tomada luego de una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco. Además reveló que no descartan que en el futuro puedan tener nuevamente una edición en la ciudad.

"World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026.

Esto se produce tras una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco, que analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública. La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad.

World Aquatics agradece a Aquatics México, a la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y a CODE Jalisco por su trabajo en la preparación del evento y su estrecha colaboración durante todo el evento. World Aquatics espera con interés tener una futura Copa Mundial de Clavados en Zapopan.

La clasificación para la Copa Mundial de Clavados Acuáticos – Súper Final en Beijing, China, del 1 al 3 de mayo, se basará en los resultados de la parada de la Copa Mundial de Clavados Acuáticos en Montreal".

