Mcenroe vs Mcenroe por Michelob Ultra

Michelob ULTRA presentó el primer partido de tenis que enfrenta al jugador quien ya se encuentra retirado contra él mismo, todo esto en un formato virtual en distintos momentos de su trayectoria profesional como tenista, no te pierdas este increíble momento

PATROCINADO POR MICHELOB ULTRA TODO CON MEDIDA

“McEnroe vs. McEnroe” combina la tecnología y los mejores momentos de la carrera de John para una exhibición de tenis única, que nos recuerda a todos que disfrutemos un viaje espectacular y único en la historia del tenis”

El 17 de mayo de 2022 en la Ciudad de Nueva York, Michelob ULTRA, la marca de cerveza que siempre nos recuerda priorizar el balance entre disciplina y diversión, invita al legendario tenista John McEnroe a repasar su increíble carrera y enfrentarse a sí mismo en el primer duelo real vs. virtual del mundo. En este partido de tenis “McEnroe vs. McEnroe”, el cual se estrena en Azteca Deportes de forma exclusiva para México, combinando tecnología con la historia personal de una leyenda del tenis para permitir a los fanáticos presenciar un partido único y lleno de acción entre el pasado y el presente.

Desde el momento en que pisó la escena profesional hace más de 40 años, John McEnroe fue una presencia en el mundo del tenis. En el transcurso de su legendaria carrera, se convertiría en uno de los atletas más memorables de todos los tiempos en el tenis. Michelob ULTRA invitó a McEnroe a recordar sus increíbles logros al jugar contra cinco versiones de sí mismo en momentos cruciales de su carrera en un partido de tenis en tiempo real.

Para seleccionar las fechas de los oponentes digitales de John, el equipo eligió momentos verdaderamente personales durante cinco diferentes años de su carrera, como cuando irrumpió en la escena del tenis en el ’79, se convirtió en el número 1 del mundo en el ’81 y cuando tuvo el mejor récord de singles en el ’84.

“Fue una experiencia realmente genial poder interactuar conmigo mismo de una manera nueva”, dijo la leyenda del tenis John McEnroe. “Ver el producto terminado fue todo un paseo. Puede que solo haya un John McEnroe ‘real’, pero creo que todos se divertirán mucho al verme acercarme lo más posible a interpretar a mi doble”, afirmó.

Además de la aportación de John, la tecnología que se desempeñó tuvo un papel crucial para hacer que “McEnroe vs. McEnroe” y que éste se viera y se sintiera lo más cerca posible de una exhibición de tenis real. A través de una combinación de tecnología y narración, los avatares no solo se parecen al joven McEnroe, sino que se inspiraron en su estilo de juego a lo largo de los distintos años que aparecen en “McEnroe vs McEnroe”.

“Celebrar a un ícono como John McEnroe en el primer partido de tenis real contra virtual del mundo es una forma poderosa de dramatizar el punto de vista de la marca Michelob ULTRA”, dijo Ricardo Marques, vicepresidente de marketing de Michelob ULTRA US & Global. “A través de esta experiencia épica, John McEnroe reflexiona sobre su legendaria carrera para inspirar a todos los que persiguen sus pasiones a divertirse y disfrutar el camino”.

Para ayudar a dar vida a la experiencia de transmisión, Michelob ULTRA reclutó a alguien que conoce a John mejor que la mayoría de las personas: su hermano menor Patrick, quien será el maestro de ceremonias del partido y brindará información en tiempo real sobre John como persona a lo largo de los años. El extenista profesional James Blake y la comentarista deportiva Ashley Brewer narrarán la acción y brindarán a los fanáticos una mirada interna a esta exhibición de tenis única en su tipo.

Visita @MichelobUltraMx y #McEnroevsMcEnroe en redes sociales para obtener más información sobre el partido.