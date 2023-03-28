Apuesta en Caliente Sports

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La “cara” más reconocible de la CDMX por su apoyo a la Selección Mexicana ahora irá al partido México vs Chequia, te hablamos de el pato “Merlín”.
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Vacaciones en Cancún
Delicioso plato con conchas y crema diplomática
Delicioso Pollo Fricasse, inpirado en la repostería francesa.
POSTRE CREME BRULE CON MAMEY
Sopa de cebolla
En la puesta en marcha del centro acuático en Yucatán, el Gobernador Mauricio Vila y Rommel Pacheco, ex clavadista olímpico y campeón mundial, protagonizaron un curioso momento al aventarse una competencia de lagartijas que el gober’ ganó. Buena manera de promover el deporte.