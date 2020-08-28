Surge la “Lady 3 pesos” y conmociona a México

Una vez más un acto de prepotencia conmociona a la ciudadanía a través del uso de las redes sociales, vía por la cual se difundió un video que muestra el momento en el que una mujer humilla al guardia de seguridad de una tienda departamental en la alcaldía Azcapotzalco, que le prohibió la entrada con una menor.

“Dame los cinco pesos del estacionamiento entonces. Eres un naco, ganas 3 pesos, perdón. Tráeme al gerente, tráeme al gerente”, exclamó la mujer que tras el incidente fue tachada de clasista y apodada “Lady 3 pesos”.

En el video se escucha a la mujer insultar a los empleados con comentarios clasistas como “Ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casita.

La mujer se volvió tendencia por su actitud y ha sido duramente criticada por su posición y por no seguir las recomendaciones sanitarias.

Información: ADN 40

