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Cancún FC es campeón del Apertura 2023 de la Liga BBVA Expansión MX

El Cancún FC de la Liga BBVA Expansión MX conquistó su primer campeonato en el Apertura 2023 después de derrotar 3-0 al Atlante en la final de temporada

Cancún FC festeja campeonato del Apertura 2023
during the Final second leg match between Cancun FC vs Atlante as part of Torneo Apertura 2023 Liga BBVA Expansion MX, at Andres Quintana Roo Stadium, December 03, 2023, in Cancun, Quintana Roo, Mexico.|Adrian Macias/MEXSPORT

Escrito por: Majo Munguía

Cancún FC escribió su nombre en la historia de la Liga BBVA Expansión MX al conquistar el título del Apertura 2023 tras derrotar 3-0 al Atlante en la final.

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Los dirigidos por Luis Arce conquistaron su primera estrella en la liga de plata en el primer semestre del estratega y tras terminar como líderes, con más victorias que cualquier otro equipo del circuito.

Los goles del Cancún vs Atlante

En los primeros minutos, los Potros de Hierro se lanzaron al ataque para intentar inaugurar el marcador, pero la respuesta de las Iguanas llegó rápidamente, pues en el minuto ocho Cheick Traore condujo por la banda izquierda desde el medio campo hasta adentrarse en el área para disparar y anotar el primero de la tarde.

El gol de vestidor terminó por afectar a la escuadra visitante, que tuvo múltiples imprecisiones dentro del terreno de juego y que no logró conectar. Fue en el 14’, cuando una serie de errores defensivos provocó que Raúl Castillo sólo tuviera que empujar el balón para adelantar más al Cancún.

La respuesta de Mario García fue hacer cambios tempraneros, cambios que suponían una mejoría en el funcionamiento del equipo, pero el estado anímico de Atlante terminó por derrumbarse con el segundo gol y las equivocaciones continuaron.

En el tiempo complementario, el encuentro se volvió ríspido y cortado, lleno de imprecisiones de ambos equipos. Fue hasta el 73’, que Traore se reencontró con el gol. Tiro de esquina desde el sector izquierdo, que remató de cabeza para poner el tercero y último de la noche.

El campeonato del Cancún FC en el Apertura 2023

Siete semestres se tardó Cancún en conquistar su primer campeonato; tres años desde su creación, que se dio cuando Atlante anunció su regreso a la capital del país.

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Dos temporadas para el olvido, en las que terminaron penúltimo de la tabla, para que la llegada de Luis Arce le diera una nueva cara al equipo haciéndolos líderes generales, llevarlos hasta la final y de última instancia, sumar su primera estrella.

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