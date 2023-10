Mikel Arriola confirmó una gran novedad en la Liga de Expansión

Aunque desde mayo se anunció la creación de una nueva categoría en el futbol mexicano, Mikel Arriola afirmó que sí arrancará la Liga de Expansión Sub-23 con la que se buscará impulsar el talento mexicano.

Mexsport

Desde entonces no se han dado más detalles de cómo funcionará esta competencia en la que se fusionará la categoría Sub-20 de todos los clubes de la LIGA BBVA MX con los equipos de la actual Liga de Expansión, o segunda división mexicana.

Te puede interesar: Mikel Arriola y la opción de llevar la Liga BBVA MX en Estados Unidos

El presidente de la LIGA BBVA MX habló en exclusiva con Azteca Deportes para señalar el estatus actual de este proyecto que se pretende comenzar en el Clausura 2024.

“Arrancamos en enero, nuestra liga de 33 equipos que va a ser, me parece, un gran paso adelante, porque hoy imagínate que nominalmente Sub 23, pero el promedio de edad de esa Sub 23 va a ser Sub 20, entonces esos chavos van a tener más tiempo para poder ser llamados el primer equipo”, aseguró Arriola.

Desde la Liga, buscan fomentar nuevos talentos

Este es una de varias estrategias que intenta la liga para fomentar el que lleguen más jugadores nacionales al máximo circuito y posteriormente puedan ser material para la Selección Mexicana.

“En la Liga de Expansión en el último año, se llamaron 64 jugadores a debutar en la Primera División. Nuestro objetivo en esa liga es el desarrollo de jugadores mexicanos , que cubran cada vez más posiciones, y a eso le estamos apostando”, añadió.

Mikel Arriola también se dio tiempo para opinar acerca del quinto aniversario del debut del videoarbitraje en el futbol mexicano, asegurando que ha sido una evolución positiva para la competición.

“El VAR ha reducido los errores no forzados, se ha ido generando un protocolo mucho más claro de cuando se usa y cuando no, además hay comunicación entre la liga, los clubes y la comisión de arbitraje para irlo perfeccionando”, indicó.

Te puede interesar: Robert Dante Siboldi, lanzó una indirecta a Cruz Azul

Finalmente sentenció que hay un antes y un después en la justicia deportiva con el VAR.