Ellos son los candidatos para ocupar el lugar de Pep Guardiola en el Manchester City

Todos los ciclos llegan a su final, ahora es el turno de Pep Guardiola con el Manchester City, aunque todavía tenía un año de contrato vigente con el equipo inglés, el español va a dejar a los Citizens al final de la presente temporada, luego de un legado de diez años en la institución.

El entrenador español logró hacer del Manchester City uno de los equipos más dominantes de la Premier League y del futbol europeo en general, llenando sus vitrinas de títulos y récords en estos años. Tan solo en la presente temporada, ya ganó la FA Cup y la Copa de la Liga, mientras mantiene las posibilidades de coronarse en la liga.

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¿Quiénes son los candidatos a ocupar el lugar de Pep Guardiola?

Aunque el equipo no ha hecho oficial su salida, distintos medios ingleses lo han informado. Ante la salida del técnico español, ha surgido la pregunta inevitable, sobre la persona que va a llegar al banquillo del Manchester City para ocupar el lugar de Pep Guardiola.

Los nombres han sido muchos y el estratega que lo haga, tendrá que llenar unos zapatos muy grandes. El nombre que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el de Enzo Maresca, el italiano conoce la Premier League, pues estuvo al frente del Chelsea y fue parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola.

Otro de los nombres que suena para llegar al banquillo del Manchester City es el de Xabi Alonso, quien actualmente es uno de los entrenadores con mayor prestigio en Europa, por lo que algunos medios ingleses lo han comenzado a considerar como una opción.

Finalmente, se encuentra Vicent Kompany, quien es una leyenda del Manchester City, por lo que tiene una gran relación con la afición, aunque llegar al banquillo es un salto muy grande. Además, tendría que dar resultados inmediatos.

