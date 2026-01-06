La curiosa razón por la que Canelo Álvarez calienta la mandíbula antes de pelear

Si eres un fiel seguidor de la carrera de Saúl, el Canelo Álvarez, seguramente has notado cómo, previo a cada combate, el boxeador mexicano realiza movimientos de mandíbula que se han vuelto populares entre la comunidad digital. Ahora bien, ¿cuál es la razón detrás de este “entrenamiento”?

El Canelo Álvarez continúa en pleno reposo después de un 2025 por demás complicado para él en el apartado deportivo, aunque se espera que el mexicano regrese al ring durante el segundo semestre del 2026. Ante esto, las curiosidades en torno a su faceta de entrenamiento siguen causando eco entre sus seguidores.

¿Por qué el Canelo Álvarez calienta la mandíbula antes de pelear?

Fue durante una charla con el portal Never Lose Your Fight que Orlando Pérez, exboxeador y actual entrenador mexicano, explicó que el movimiento de mandíbula previo a un combate no es algo único del Canelo Álvarez, sino que se trata de una especie de entrenamiento que la mayoría de los pugilistas realiza antes de cada función.

Según sus palabras, el movimiento de mandíbula obedece a una función en el que se activan los músculos cervicales y maseteros a fin de que estos no tengan complicaciones en la pelea, más específicamente en los lapsos en los que el boxeador recibirá castigo en esta parte del cuerpo.

Se trata, entonces, de que dicha región se vea fortalecida ante los impactos que recibirá, pues además estos movimientos también disminuyen el riesgo de fracturas craneales. Finalmente, el exboxeador afirmó que estos movimientos protegen al cerebro de las vibraciones que se ocasionan en el intercambio de golpes.

¿Cuál es la lesión que tiene el Canelo Álvarez?

Una vez que se confirmó su derrota en su último combate, Canelo Álvarez se sometió a una operación en el codo , lesión que le impidió disputar una nueva pelea ante el cubano Osleys Iglesias. Y, a falta de un anuncio oficial de parte del tapatío, se espera que su retorno al ring se realice en septiembre del 2026.