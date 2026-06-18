Dmitry Bivol vs David Benavidez; ¿cuándo y dónde sería la pelea de los rivales del Canelo?

Saúl, el Canelo Álvarez, se dice listo para disputar su próxima gran pelea, misma que se llevaría a cabo en septiembre de este año. No obstante, lo anterior no exime que siga las noticias relacionadas al boxeo, y una de ellas habría llamado poderosamente su atención.

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Y es que, en medio de la preparación que ha comenzado a tener de cara al duelo que tendrá contra el camerunés Christian Mbilli, recientemente se habló de la posibilidad de que dos de sus rivales deportivos más fuertes se vean las caras en el ring. ¿De quienes hablamos?

David Benavidez y Dimitry Bivol; ¿juntos en el ring?

En las últimas semanas ha circulado el rumor respecto a la posibilidad de que David Benavidez se enfrenta Dmitry Bivol, en una de las contiendas que se convertiría en top 5 si es que se realiza este año no solo por las cuestiones deportivas, sino por la relación de ambos luchadores con el Canelo Álvarez.

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Cabe mencionar que, en 2022, Dmitry Bivol le obsequió su segunda derrota -hasta entonces- al Canelo Álvarez en una batalla que dominó en la mayoría de los asaltos. Del otro lado de la moneda se encuentra Benavidez, quien en más de una ocasión ha insistido en enfrentarse a Saúl incluso con polémicas declaraciones.

¿Cuándo podría darse el combate entre los rivales del Canelo Álvarez?

Lo primero a tener en cuenta es que Bivol tuvo su último duelo el pasado 30 de mayo cuando venció a Michael Eifert. Bajo este contexto, la posibilidad de que enfrente a David crece considerablemente toda vez que son de lo mejor de la baraja boxística en la actualidad.

Dicho esto, si la pelea se confirma no se descarta que esta sea a finales del año o, bien, a principios del próximo 2027. Vale recordar, además, Benavidez buscaría que en la contienda estén en juego los títulos de las 175 y las 200 libras, esto a fin de hacer la rivalidad una mucho más atractiva.

