Canelo Álvarez y el INUSUAL HORARIO que escogería para su pelea en Arabia Saudita

Saúl, el Canelo Álvarez, continúa su etapa de rehabilitación luego de la operación de codo que vivió hace unas semanas. El objetivo del boxeador mexicano es claro, el cual es llegar a un combate más a mediados de este año nada más y nada menos que en Arabia Saudita.

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El nacido en Jalisco ha demostrado en más de una ocasión su deseo por volver a Arabia Saudita luego de lo que ocurrió hace un año, en donde las ganancias para él fueron extraordinarias en el ámbito económico y deportivo. No obstante, para esta edición existiría un cambio significativo respecto al 2025.

¿Qué horario tendría el Canelo Álvarez en su pelea en Arabia Saudita?

Hace un año, el Canelo Álvarez tomó la decisión de mantener el horario estelar en México, lo cual obligó a su equipo a realizar la pelea ante William Scull prácticamente en las primeras horas en el centro de Arabia Saudita, hecho que se espera que cambie para esta edición.

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Y es que, de acuerdo con información del portal Excelsior, el combate ya no se realizaría a las 6 de la mañana tiempo centro de Arabia Saudita, sino que más bien esta se realizará durante un horario nocturno, lo cual hará que la transmisión comience durante la tarde en horario nacional.

Esta situación deriva del deseo del Canelo Álvarez por tener una preparación mucho más correcta en el plano físico, esto después de las complicaciones que tuvo al momento de adaptarse a un horario completamente ajeno a él en medio de la victoria que tuvo hace un año frente a William Scull.

¿Cuándo será la pelea del Canelo Álvarez en Arabia Saudita?

Oficialmente se sabe que la próxima pelea de Saúl, el Canelo Álvarez en Arabia Saudita se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre del 2026, de acuerdo con información del promotor Turki Alalshikh. Después de varios rumores en las últimas semanas, todo haría indicar que su rival será Christian Mbilli.

