‘Canelo’ Álvarez, sobre México en el Mundial 2026: “Todos están a la altura. Las expectativas son muy grandes”

De cara al juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, las personalidades se hacen presentes en el Estadio Ciudad de México, recinto que va a recibir su tercera inauguración a lo largo de la historia tras las ediciones de 1970 y 1986.

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Entre las personas destacadas que se encuentran en el recinto, Saúl Álvarez ya se encuentra en el Estadio Ciudad de México para apoyar a la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, evento en el que el boxeador mexicano entregará el premio al MVP del encuentro inaugural.

“Es la primera vez que vivo un Mundial, primera vez que me toca apoyar desde esta manera, es un orgullo. Todos los jugadores están a la altura. Las expectativas son muy grandes. Lo más importante es que se enfoquen...”, dijo 'Canelo' Álvarez en exclusiva para TV Azteca Deportes durante la previa del partido.

Sobre la entrega del galardón al jugador más destacado del México vs Sudáfrica, el pugilista espera poder entregar el premio a un jugador local.

“No tengo a alguien en particular, que sea el mejor jugador y que sea mexicano…”, dijo 'Canelo' Álvarez antes de ingresar al Estadio Ciudad de México para disfrutar del evento junto a su esposa, Fernanda Gómez.

El partido de México vs Sudáfrica lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes. La Ceremonia de Inauguración arranca en punto de las 11:30 y el encuentro dará inicio a las 13:00 horas, tiempo de la CDMX.

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