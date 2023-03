“Cuando el güero anda motivado está cabrón” “Canelo” Álvarez

“Canelo” Álvarez anunció que su siguiente combate será frente a John Ryder. El duelo será especial para el azteca debido a que la pelea será en Jalisco, aunado a que el “Güero” llega tras una cirugía en su mano después de ganarle a “GGG”.

Saúl “Canelo” Álvarez hizo el anuncio oficial de que volverá a subirse al ring el 6 de mayo, pero este combate será especial para el boxeador mexicano, debido a que después de 12 años de estar en los mejores estadios del mundo, sobretodo en la ciudad de Las Vegas Nevada, el tapatío volverá a su casa, al estado de Jalisco, lugar que lo vio nacer y donde recibió sus primeros pasos en el mundo del pugilismo bajo las órdenes de “Chepo” Reynoso.

Canelo Álvarez quería regresar a pelear a Guadalajara, Jalisco

Así le fue a Saúl Álvarez en su último combate

El último combate que había hecho el pugilista azteca fue 17 de septiembre del 2022, cuando se enfrentó por tercera ocasión en su carrera al boxeador de Kazajistán Guennadi Guennádievich Golovkin mejor conocido en el mundo del cloroformo como “GGG”, en dicho duelo el mexicano ganó por decisión unánime.

Tras la pelea ante el asiático Saúl decidió entrar al quirófano para operación en su mano, a la cual el tapatío respondió que el proceso de recuperación ha sido sumamente bueno.

“La verdad que listo, vengo de una cirugía y la verdad que me siento muy contento, muy entusiasmado porque he estado entrenando, haciendo sparring, me siento más motivado que nunca, me he cuidado con eso y como dice Eddie ‘cuando el güero anda motivado está cabrón´”, comentó “Canelo” de manera alegre sobre su recuperación y la ‘hambre’ de volver a pelear.

“Canelo” buscará récord 7-0 frente a boxeadores británicos

A Saúl Álvarez le restan menos de dos meses para ponerse a punto físico para encarar al peleador John Ryder y buscar aumentar su récord de seis triunfos y cero derrotas ante pugilistas británicos.

“Empecé a hacer sparring la semana pasada y me siento muy bien. Obviamente es agarrarle confianza otra vez a la mano, el empezar a golpear fuerte. Es agarrarle confianza, pero me siento muy bien, al 100% y siempre salgo a tratar de noquear, entonces esta no será la excepción”, adelantó el tapatío cuál será su estrategia en contra de Ryder.

