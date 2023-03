Canelo Álvarez anunció este martes que se enfrentrá ante John Ryder en su próxima pelea como pugilista profesional. El combate entre ambos pugilistas será el próximo sábado 6 de mayo en el Estadio Akron, con capacidad cercana a los 50 mil espectadores.

Será la sexagésima pelea en la carrera del mexicano, donde defenderá sus títulos del peso supermediano de las 168 libras ante el público mexicano y además de que el combate será en el marco de la celebración de la Batalla de Puebla, se unirá el festejo del aniversario número 200 del estado de Jalisco.

¿Cuánto costarán los boletos para Canelo Álvarez vs John Ryder?

A pesar de que no hay precios oficiales para los boletos de la pelea Canelo Álvarez vs John Ryder, las cifras por las entradas al combate no serán muy diferentes a su pasado compromiso contra Gennady Golovkin en septiembre de 2022: en la tercera pelea entre el pugilista mexicano y el kazajo los presentes en la Arena T-Mobile tuvieron que desembolar, por lo menos, $300 dólares, poco menos de $6,000 pesos mexicanos, para ver el triunfo del boxeador jalisciense.

En la conferencia donde presentaron la pelea, se confirmó que los boletos saldrán a la venta el próximo 21 de marzo y el más barato tendrá un costo de $350 pesos mexicanos.

Canelo Álvarez peleará en México por primera vez desde 2011

El pasado mes de febrero, el pugilista mexicano anunció que volverá a tener un combate profesional en territoria mexicano luego de no hacerlo desde que se midió a Kermit Cintrón en la Monumental Plaza de Toros México; ahora, tras 22 peleas consecutivas en Estados Unidos, Saúl Álvarez defenderá sus títulos de las 168 libras en el estado que lo vio nacer.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Canelo Álvarez vs John Ryder?

El próximo sábado 6 de mayo podás disfrutar la pelea Canelo Álvarez vs John Ryder a través de Box Azteca, La Casa del Boxeo, con la incomparable narración de Rafa Ayala, Rodolfo Vargas, César Castro, Don Eduardo Lamazón y Julio César Chávez, el Gran Campeón Mexicano. Además, la transmisión también estará disponible en las plataformas digitales de Azteca Deportes: redes sociales, sitio web: www.tvazteca.com/aztecadeportes/ y aplicación oficial.