¿Qué figura del Mundial 2026 soportaría los golpes del Canelo Álvarez? El boxeador lo revela

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido un auténtico éxito no solo en niveles de vistas, sino también en cuanto al espectáculo mostrado tanto dentro como fuera del campo. Esta situación ha hecho que distintas figuras, que no forman parte del futbol, muestren su amor por este deporte.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Un ejemplo de lo anterior es Saúl el Canelo Álvarez, quien recientemente se volvió tendencia en las redes sociales luego de revelar el nombre de una figura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que podría “soportar” los golpes que le lance. ¿Qué nombre lanzó el mexicano al aire?

¿Qué jugador podría soportar un golpe del Canelo Álvarez?

Fue previo a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que Saúl, el Canelo Álvarez concedió una charla al portal DAZN, misma en donde reveló que Cristiano Ronaldo es uno de los pocos futbolistas que, posiblemente, pueda soportar un round con él.

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Para el Canelo Álvarez, la enorme carrera de Cristiano Ronaldo, la cual se basa en una disciplina constante y en una forma física envidiable a los 41 años de edad, lo hacen el modelo perfecto de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 para soportar un round con él, esto a meses de su regreso al ring frente a Christian Mbilli.

En la misma entrevista Saúl también lanzó el nombre de Zlatan Ibrahimovic, quien pese a estar retirado del futbol cuenta con experiencia en las artes marciales mixtas. Sin embargo, no dudó en colocar al portugués en el primer lugar de este apartado gracias a su brutal físico y su capacidad de resiliencia.

¿Qué selecciones son favoritas a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Después de que se llevara a cabo la primera parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, selecciones como Francia, Inglaterra y Alemania han logrado trascender como las principales candidatas a llegar a la gran final, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio.