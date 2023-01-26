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Cañeros de Los Mochis, a una victoria del título en la LMP

Los Cañeros de Los Mochis derrotaron a los Algodoneros de Guasave en el cuarto encuentro de la Serie Final, y están a solo un juego de ser campeones.

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|LMP

Escrito por: Azteca Deportes

Los Cañeros de Los Mochis están cerca de romper el ayuno de 20 años sin título en la Liga Mexicana del Pacífico, luego de derrotar el miércoles a los Algodoneros de Guasave por 4-1, con lo que la Serie Final marcha 3-1.

Con una gran apertura de Darel Torres y un hermético relevo de Fabián Cota, los Cañeros vencieron de visita ante un equipo algodonero que dejaron de hacer las carreras que un día antes sí lograron al vencer 10-0 con lo que se metieron a la lucha.

Ahora Guasave está cuesta arriba y Mochis acarician el título en el Pacífico, y la historia se puede definir esta misma noche.

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Darel Torres, firma gran apertura

El del pochotal, Darel Torres trabajó cinco innings tolerando solo una rayita y solo le pudieron conectar tres hits mientras que “El Indio” solo recibió par de imparables en 3.1 entradas de relevo y Juan Gámez retiró a los dos hombres que enfrentó.

Cañeros pegaron primero y se encaminaron al triunfo

Ahora los Cañeros abrieron la pizarra; tras un out Justin Dean conectó triple y continuó Roberto Valenzuela con imparable para producir la carrera. Luego Juan Uriarte se trajo a Valenzuela con imparable al sector derecho para poner las hostilidades 2 a 0.

Algodoneros rompieron el cero con otra interesante noche de Jesse Castillo, quien conectó doblete y luego Joey Terdoslavich lo envió a la registradora con hit al central.

La ventaja verde creció en el quinto rollo; Justin Dean recibió golpe, luego avanzó a segunda con rola de Valenzuela y tras el segundo out vino Rodolfo Amador con imparable bien conectado al derecho para que Dean timbrara.

En el sexto episodio llegó la cuarta rayita verde; con par de outs Edgar “El Conejo” Robles se voló la barda por el jardín derecho para poner la pizarra 4 a 1.

El duelo de lanzadores será entre Manny Barreda y Nico Tellache, el playball se cantará a las 8:30 pm.

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