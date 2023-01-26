Cañeros de Los Mochis, a una victoria del título en la LMP

Los Cañeros de Los Mochis están cerca de romper el ayuno de 20 años sin título en la Liga Mexicana del Pacífico, luego de derrotar el miércoles a los Algodoneros de Guasave por 4-1, con lo que la Serie Final marcha 3-1.

Con una gran apertura de Darel Torres y un hermético relevo de Fabián Cota, los Cañeros vencieron de visita ante un equipo algodonero que dejaron de hacer las carreras que un día antes sí lograron al vencer 10-0 con lo que se metieron a la lucha.

Ahora Guasave está cuesta arriba y Mochis acarician el título en el Pacífico, y la historia se puede definir esta misma noche.

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Darel Torres, firma gran apertura

El del pochotal, Darel Torres trabajó cinco innings tolerando solo una rayita y solo le pudieron conectar tres hits mientras que “El Indio” solo recibió par de imparables en 3.1 entradas de relevo y Juan Gámez retiró a los dos hombres que enfrentó.

Cañeros pegaron primero y se encaminaron al triunfo

Ahora los Cañeros abrieron la pizarra; tras un out Justin Dean conectó triple y continuó Roberto Valenzuela con imparable para producir la carrera. Luego Juan Uriarte se trajo a Valenzuela con imparable al sector derecho para poner las hostilidades 2 a 0.

Algodoneros rompieron el cero con otra interesante noche de Jesse Castillo, quien conectó doblete y luego Joey Terdoslavich lo envió a la registradora con hit al central.

La ventaja verde creció en el quinto rollo; Justin Dean recibió golpe, luego avanzó a segunda con rola de Valenzuela y tras el segundo out vino Rodolfo Amador con imparable bien conectado al derecho para que Dean timbrara.

En el sexto episodio llegó la cuarta rayita verde; con par de outs Edgar “El Conejo” Robles se voló la barda por el jardín derecho para poner la pizarra 4 a 1.

El duelo de lanzadores será entre Manny Barreda y Nico Tellache, el playball se cantará a las 8:30 pm.