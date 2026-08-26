¿Perdió el piso? Canterano de Tigres revela si cambió o no luego de ser subido al primer equipo

Tras un inicio de temporada muy prometedor, el futbolista mexicano Diego ‘El Chicha’ Sánchez reveló lo que cambió en su vida después de que obtuvo su primer contrato como profesional con los Tigres.

El canterano del conjunto de la UANL aseguró que no ha perdido el piso a pesar de ya formar parte del primer equipo y destacó que con esfuerzo se ha ganado la confianza de los entrenadores. Así lo reveló el atacante de 21 años de edad, durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo este martes 25 de agosto.

“Creo que no he cambiado, siempre he sido el mismo. Aunque ya esté acá en primera y tenga mi primer contrato de Primera División, siento que siempre he sido el mismo con todos, con mis compañeros, con mi familia. Obvio, ya sé que he ayudado un poco más a mi familia, pero mis papás me han enseñado eso, que siempre sea el mismo”, declaró.

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Se refleja en Gignac

Las buenas actuaciones del “Chicha” Sánchez han sido ovacionadas por la afición del equipo regiomontano en los partidos de los Tigres en el Estadio Universitario. Por lo que el joven futbolista reveló lo que representa este apoyo por parte de los seguidores.

"Se siente muy bonito que todos estén gritando y apoyando. Es un sueño. Nunca pensé que algún día iba a vivir eso cuando veía, por ejemplo, a Gignac y cómo le gritaban. Se siente muy bonito que toda la afición te apoye y esté ahí contigo", contó.

Los números de Sánchez este semestre

Diego Sánchez ha tenido un arranque muy productivo esta temporada, tanto en la Liga BBVA MX como en la Leagues Cup 2026. Hasta el momento ha participado en siete de los ocho encuentros, con tres de ellos como titular.

El “Chicha” lleva un gol en este semestre, que además sirvió para el empate de los “Felinos” ante el Atlético de San Luis, en duelo de la fecha dos del Apertura 2026. Mientras que el canterano universitario viene de jugar todo el partido en los compromisos contra el Atlas y el Atlante.