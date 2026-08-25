Llegó a Chivas como descarte de Cruz Azul, pero se afianzó y se volvió líder e ídolo del club

Chivas y Cruz Azul han compartido una serie de jugadores a lo largo de su historia que han tenido la oportunidad de brillar en las dos instituciones bajo sus respectivas expectativas; sin embargo, uno de estos destaca por entregar buenos momentos en los dos equipos y ser líderes en su posición.

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Y es que, después de un interesante paso por Cruz Azul en donde compartió vestuario con ídolos como Amaranto Perea y Christian Giménez, el último semestre de Jair Pereira en La Noria no fue el mejor, por lo que fue Chivas quien aprovechó tal situación para convencerlo de llegar a sus filas.

Jair Pereira, de estar en Cruz Azul a convertirse en un referente de Chivas

Jair Pereira llegó a Chivas en 2014 y salió de la institución en 2019, por lo que, en un periodo de cinco años, tuvo la oportunidad de convertirse en uno de los máximos referentes defensivos que el Rebaño ha tenido en las últimas dos décadas, consolidándose como titular absoluto.

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El defensor mexicano no solo fue titular, sino que se consagró como líder y capitán de un equipo que vino de menos a más desde su arribo. Y es que, después de una crisis de resultados, Chivas logró superar esta etapa y, de la mano del jugador y de otros elementos como Carlos Salcedo y Oswaldo Alanís, logró tocar la cima nacional.

De hecho, Jair Pereira fue fundamental en el campeonato que Chivas obtuvo en el torneo Clausura 2017 de la Liga BBVA MX cuando el Guadalajara de Matías Almeyda derrotó a Tigres en la cancha del Akron, siendo este el mejor momento en la carrera profesional del zaguero central.

¿Qué otros títulos obtuvo Jair Pereira en Chivas?

Además de la conquista del título de Liga BBVA MX en 2017 (último título para el Rebaño hasta ahora), Jair Pereira también formó parte de la consagración que Chivas tuvo en la Copa MX del Apertura 2015 y el Clausura 2017. Finalmente, también ganó la Supercopa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018, registrando más de 150 partidos oficiales.