¿Cuál es la cantidad de dinero que podría ganar México si alcanza el sexto partido en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 no solo marcará un antes y un después en lo deportivo por la ampliación a 48 selecciones, sino también en el aspecto económico. La FIFA confirmó un aumento histórico en los premios que recibirán las selecciones participantes.

Para la Selección Mexicana , anfitriona junto a Estados Unidos y Canadá, el objetivo ya no es el tradicional quinto partido, sino el llamado sexto partido, correspondiente a los cuartos de final. Alcanzar esa instancia no solo representaría un logro deportivo esperado, sino también un importante beneficio financiero para el fútbol nacional.

¿Cuánto dinero recibiría México por llegar a cuartos de final del Mundial 2026?

Con el nuevo formato de la Copa del Mundo, llegar al sexto partido equivale a instalarse entre las 8 mejores selecciones del torneo. De acuerdo con los premios anunciados por la FIFA, avanzar hasta los cuartos de final garantiza un ingreso de 19 millones de dólares, es decir, aproximadamente 350 millones de pesos.

Este monto se suma a lo obtenido en fases previas y suele destinarse al reparto entre jugadores, cuerpo técnico y a proyectos de desarrollo dentro de la federación. Para México, una actuación así significaría no solo romper una racha histórica, sino también fortalecer su estructura deportiva de cara a futuros procesos mundialistas.

¿Cuáles son los otros premios económicos que dará la FIFA en el Mundial 2026?

La FIFA incrementó de manera considerable la bolsa total de premios para la Copa del Mundo de 2026. La misma alcanzará los 727 millones de dólares, es decir, un 50% más que lo repartido en Qatar 2022. El campeón del torneo recibirá 50 millones de dólares y el subcampeón se llevará 33 millones.

El tercer lugar obtendrá 29 millones de dólares y el cuarto 27 millones. Además, los equipos que alcancen los octavos de final recibirán 15 millones, mientras que quienes superen la fase de grupos se asegurarán 11 millones.

Incluso las selecciones eliminadas en las primeras rondas tendrán ingresos garantizados con 9 millones para los lugares del 33 al 48 y 1.5 millones de dólares solo por participar.