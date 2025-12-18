¡De locos! Este país hizo un balón más hermoso que el de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá como protagonista a Adidas Trionda, el balón oficial que se utilizará durante la competición. Este esférico representa a las tres naciones que serán anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá , por lo que predominan los colores rojos, azules y verdes. Sin embargo, en las últimas horas, la Primera División de Japón oficializó el balón para la temporada 2026 y todos quedaron impresionados con su estilo.

J. League presenta el balón para 2026 inspirado en Supercampeones

Resulta que la J. League anunció de forma oficial el balón que será utilizado durante la temporada 2026, el cual fue creado en colaboración con la marca japonesa Sfida y Captain Tsubasa (Supercampeones). El mismo fue bautizado como “Tsubasa J Pro” y supone un cambio histórico para la liga, ya que es la primera vez desde 1993 que el balón oficial no es fabricado por Adidas. Su estilo ha emocionado a todos los aficionados de la serie animada japonesa.

Tsubasa J Pro|Crédito: J. League / X

El diseño del balón de futbol Sfida J League 2026

El balón de futbol Sfida J League 2026 rinde homenaje a Tsubasa Ozora y cuenta con gráficos inspirados en alas que hacen referencia a sus potentes disparos. Cabe destacar que “Tsubasa” significa “alas” en japonés.

Este esférico cuenta con una base blanca con detalles multicolores dinámicos, paneles principales azules, el logotipo de la J. League, la imagen del personaje principal de la serie y la famosa frase “El balón es mi amigo”.

TE PUEDE INTERESAR:



El precio del balón Sfida J League 2026

Según fuentes internacionales, el balón de la primera división japonesa tiene un valor de 19,800 yenes, es decir, 130 dólares. Se encuentra en comercialización desde el miércoles 17 de diciembre. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce si la pelota llegará al mercado mexicano para su adquisición.

Tsubasa J Pro|Crédito: J. League / X

¿Qué es Supercampeones, la serie en la que está inspirada el balón?

Supercampeones, conocida internacionalmente como Captain Tsubasa, es una serie animada que narra la historia de Oliver Atom, un niño con un talento extraordinario para el futbol. Desde pequeño sueña con convertirse en el mejor jugador del mundo, inspirado por su pasión por el balón. La trama sigue su crecimiento deportivo, sus entrenamientos, partidos escolares y los valores que aprende como trabajo en equipo, disciplina y superación personal.

A lo largo de la serie, Oliver enfrenta a distintos rivales que también buscan destacar en el futbol, formando amistades y competencias intensas dentro y fuera de la cancha. Los partidos se caracterizan por jugadas espectaculares y emociones constantes, exagerando la acción para generar drama. La historia avanza desde torneos juveniles hasta competencias internacionales, mostrando el camino de un futbolista desde sus inicios hasta el sueño de representar a su país (Japón).