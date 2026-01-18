Alcaraz da el primer paso para conseguir el único Grand Slam que le falta

El Abierto de Australia siempre tiene un detalle especial: es el primer gran escenario del año y también el lugar donde las expectativas se inflan con rapidez. En Melbourne, un buen debut no garantiza nada, pero un mal debut te cambia la semana completa. Por eso, los favoritos suelen buscar algo muy claro en primera ronda: control, ritmo y cero sustos.

Te puede interesar: La promesa del tenis que casi mide 2 metros y destaca por sus habilidades

Carlos Alcaraz avanza a la segunda ronda del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz avanzó a la segunda ronda del Australian Open 2026 tras vencer al australiano Adam Walton por 6-3, 7-6(2) y 6-2 en la Rod Laver Arena. Fue un estreno con autoridad, aunque con un segundo set más trabado de lo esperado, el tipo de tramo que mide carácter y concentración antes de que el torneo se ponga serio.

El partido dejó un mensaje claro: Alcaraz no llegó a “tomar temperatura”, llegó a imponer condiciones. Su servicio funcionó mejor, soltó la derecha cuando tuvo espacio y resolvió el tie-break con calma, como si el partido se hubiera simplificado justo en el momento donde muchos se enredan. Ese dominio en el desempate le permitió evitar un tercer set emocional y, desde ahí, el cierre tomó forma de trámite con golpes más limpios y piernas más sueltas.

Además, el triunfo tiene un valor simbólico ya que el Abierto de Australia es el Grand Slam que aún falta en su colección, y su presencia como número uno convierte cada ronda en una presión distinta. Alcaraz ya ganó en otras grandes citas, pero en Melbourne su mejor resultado quedó en cuartos de final, así que el objetivo real no se esconde: esta vez busca romper esa barrera.

Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis

Te puede interesar: Roger Federer regresó y venció a Casper Ruud en el Australian Open