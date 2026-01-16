Roger Federer regresó y venció a Casper Ruud en el Australian Open

Hay regresos que se sienten como nostalgia… y otros que se sienten como aviso. Cuando una leyenda vuelve a pisar una cancha grande, el público no solo busca recordar, también busca pruebas. Quiere ver el revés, el saque, el toque fino, y esa manera de jugar que no se aprende en un gimnasio. Y en Australia, ese tipo de magia tiene casa propia.

Roger Federer regresó al Australian Open en un partido de exhibición

Roger Federer regresó a la Rod Laver Arena y venció a Casper Ruud por 7-2 en un tie-break de exhibición, como parte de los eventos previos al Australian Open 2026. El suizo, con 44 años, mostró golpes reconocibles, variantes con la derecha y un revés a una mano que mantuvo el aplauso en cada intercambio, ante un rival que llega como uno de los nombres fuertes del circuito.

El resultado, aunque no cuenta como partido oficial, sí tuvo peso emocional y mediático. Ruud, actual Top 13, sirvió como una medida perfecta para entender el nivel del suizo en un escenario de máxima exigencia visual: un estadio grande, reflectores, público encendido y puntos jugados con intención real. Federer no salió a “saludar”, salió a competir cada pelota, con esa calma que parece rutina incluso cuando la grada se vuelve locura.

Además, el regreso no se limita a esa imagen de un tie-break. Federer forma parte de la ceremonia de apertura del torneo, con un partido de dobles junto a Andre Agassi frente a Lleyton Hewitt y Patrick Rafter, otro gancho de nostalgia premium para un evento que quiere iniciar con energía máxima.

