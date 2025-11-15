Carlos Alcaraz garantiza terminar el año como número uno del mundo

Carlos Alcaraz acabó el año como número uno del mundo. El español ganó su partido ante Lorenzo Musetti para quedarse en lo más alto del ranking de la ATP. El jugador podría convertirse en el nuevo campeón de las ATP Finals.

“Intento no pensar mucho en eso, pero es complicado no hacerlo. Al principio del partido lo tuve en mi cabeza. Durante un encuentro nos pasan muchas cosas por la cabeza. No estaba jugando como el primer día ni me sentía tan bien como contra De Miñaur. Pensé en la manera de remontar y se me fue de la cabeza lo del número 1. Era un gran paso adelante para mí el clasificar para semifinales”, dijo el español tras clasificarse a las semifinales del torneo.

Un año para el recuerdo

Por otro lado, el nacido en la ciudad de Murcia se refirió a su rutina previa y posterior a cada partido. Este año ganó varios títulos de Grand Slams, y ahora promete seguir por ese mismo camino.

“Depende del día y del partido. Hay días que vengo directo a prensa. Estaba cansado, por lo que prefería descansar un poco, tomarme una ducha, comer algo y venir aquí y hacer esto lo último justo antes de irme al hotel y hacer el tratamiento con mi entrenador. Intentamos hacer cosas para acelerar el proceso de recuperación de cara a estar listos para el próximo partido”, sentenció Carlos Alcaraz.

Va por los grandes

El jugador español sigue sumando títulos a su palmarés y espera llegar a las históricas cifras que lograron jugadores como Novak Djokovic, Roger Federer o Rafael Nadal.

“Vamos por un camino correcto. Tener seis títulos de Grand Slam es algo increíble, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Ahora toca seguir. Seguir remando en la misma línea, entrenando y trabajando de la misma forma e incluso mejor”, sentenció el número uno del mundo.

