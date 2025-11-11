Novak Djokovic conquista su título 101 y ya piensa en su retiro

Novak Djokovic sigue escribiendo páginas doradas en la historia del tenis. El serbio se coronó campeón del ATP 250 de Atenas tras vencer en la final al italiano Lorenzo Musetti con parciales de 4-6, 6-3 y 7-5, logrando así el título número 101 de su extraordinaria carrera profesional.

Te puede interesar: Renata Zarazúa conquista Austin y confirma su gran año 2025

Tras el punto definitivo, Nole cayó de espaldas sobre la pista y celebró con el público griego un nuevo hito en su inagotable trayectoria.

Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes

Novak no para de sorprender

Fiel a su estilo, Djokovic no se conformó con una simple celebración. El número uno del mundo sorprendió a sus seguidores al protagonizar una sesión fotográfica en la Acrópolis de Atenas, rodeado de perros dálmatas, en un guiño a la icónica película de Disney 101 Dálmatas.

"No podía celebrar el título 101 sin dálmatas", bromeó Nole en sus redes sociales, donde compartió un video del original festejo.

La producción, que rápidamente se viralizó, fue comparada por la cuenta de Tennis Channel con una escena de Roger Radcliffe, el protagonista de la película de 1961.

Incluso, el propio Djokovic mostró en TikTok el detrás de cámaras de la sesión, revelando que tuvo que correr a la cima de la Acrópolis antes de que cerraran sus puertas.

"Cuando querés sacarte fotos icónicas con tu trofeo a las 4:52 pm pero la Acrópolis cierra a las 5", escribió entre risas el tenista de 38 años.

El sueño del adiós olímpico

A pesar de seguir sumando títulos, Djokovic no esquiva la pregunta inevitable: ¿cuándo se retirará?. En una reciente entrevista, el serbio dio una pista sobre su futuro y el escenario ideal para despedirse del tenis.

"Quiero retirarme en los Juegos Olímpicos con la bandera serbia, sería estupendo", confesó Nole, quien apunta a París 2028 como el cierre perfecto de su legendaria carrera.

Djokovic explicó que su plan siempre ha sido pensar a largo plazo y que, aunque ha alcanzado todos sus objetivos deportivos, su ambición sigue intacta.

"Intento estar lo más sano posible, tanto mental como físicamente, y mantener esa energía competitiva", aseguró.

Si logra llegar a los Juegos Olímpicos con 41 años, el serbio podría poner el broche de oro a una carrera que ya está entre las más grandes de todos los tiempos. Y, por lo visto en Atenas, a Djokovic todavía le queda cuerda… y creatividad para rato.

Te puede interesar: Cuál es realmente la diferencia entre el pádel y el tenis: las reglas de cada uno