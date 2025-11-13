¿Alcaraz o Sinner? solo uno finalizará el 2025 como número 1 del mundo

El italiano Lorenzo Mussetti no fue capaz de mantener a su compatriota Jannik Sinner en la carrera por terminar el año como número 1 del ranking ATP; necesitaba vencer a Carlos Alcaraz en las Finales ATP que se disputan en Turín y el español se impuso por parciales de 6-4 y 6-1.

Con ello, la diferencia de puntos torna imposible que Sinner alcance —independientemente de lo que haga en los próximos días— a Carlitos, cuyo 2025 tiene un registro de 70 victorias y ocho derrotas, con dos posibles partidos más en Turín previo a representar a España en las finales de la Copa Davis.

Una vez más, el número 1

Ésta es la segunda ocasión que Alcaraz finaliza el curso como la raqueta número uno del circuito, tras haberlo logrado en el 2022, con un récord —mucho más discreto— de 57 triunfos y 13 derrotas. Hasta ahora, ha cosechado un total de 11 mil 650 puntos, con un margen de crecimiento que se podría extender hasta 12,550 si gana sus dos compromisos restantes. De lograrlo, se convertiría en la mejor temporada para un tenista desde que Novak Djokovic contabilizó 16,585 en el 2015.

El año del murciano ha tenido picos de rendimiento consistentes, como las nueve finales consecutivas que alcanzó —con siete ganadas— entre abril y septiembre, lapso en el que incluyó la conquista de Roland Garros.

Sinner lo supera a Alcaraz

Por ahora, sin embargo, el porcentaje de partidos ganados favorece a Sinner, con 90 (resultado de 55 triunfos en 61 encuentros), mientras que el ibérico tiene un 88 por ciento de efectividad, con una muestra más amplia debido a que el italiano estuvo ausente durante tres meses por una prueba antidopaje que salió positiva.

En enfrentamientos directos, cuatro concluyeron en favor de Alcaraz y uno (la final de Wimbledon) fue para la causa de Sinner, quien ya apunta al 2026 para intentar recuperar el cetro del tenis mundial contra quien es, de momento, 'el hombre a vencer'.

