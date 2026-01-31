Carlos Alcaraz alcanza a Nadal en una marca histórica

Carlos Alcaraz volvió a demostrar por qué es uno de los mejores jugadores de la historia del tenis. El triunfo ante Zverev en las semifinales de Australia hizo que igualara a Rafael Nadal como el segundo tenista con más victorias en Grand Slam antes de cumplir los 23 años, con 90, un dato que se suma a muchos otros que parecen imposibles de lograr.

"Ha sido uno de los encuentros más exigentes de mi carrera en lo que a físico, mentalidad y tenis se refiere. Hemos llevado nuestros cuerpos al límite y el nivel de juego del quinto set fue realmente muy alto. Considero que esta es una de las grandes victorias de mi trayectoria. Empecé a encontrarme mejor al final del cuarto set, pero en el inicio del quinto Sascha desplegó un tenis impresionante. Los primeros juegos que hizo fueron bestiales, pero no me he visto muerto en ningún momento. Sabía que tenía que continuar luchando", dijo el español.

Charly quiere sumar un Grand Slam más a su vitrina

El número uno del mundo deberá vencer a Nole si quiere levantar el primer Abierto de Australia de su carrera.

"Tengo que analizar lo que me ha sucedido para que no se vuelva a repetir. Lo que tengo claro es que he conseguido tener la mentalidad adecuada. Aquí nadie regala nada, y haber tenido la calma y la paciencia necesarias para que los calambres fueran pasando ha sido clave. Creo que debo mejorar en cómo gestionar los nervios, debo jugar más suelto, más a mi estilo. Estar tan agarrotado por los nervios ha influido bastante en el tema físico", dijo Carlos.

Orgullo alemán

Por otro lado, Zverev habló del presente que tiene en el circuito tras la derrota en Melbourne.

"Para ser sincero, creo que estoy demasiado cansado para sentir emociones ahora mismo, así que dentro de dos días probablemente tendré más. Ahora mismo estoy agotado. Creo que ambos llegamos al límite, así que en cierto modo también estoy orgulloso de mí mismo por haber aguantado y remontado dos sets a cero. Por supuesto que es decepcionante, pero es el comienzo del año", sentenció el alemán.

