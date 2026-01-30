Esta es la millonaria bolsa que ganará el campeón del Abierto Mexicano de Tenis

Estamos a solo una semanas para que dé inicio el Abierto Mexicano de Tenis , el cual es uno de los torneos más importantes que este deporte tendrá a lo largo del año. Una razón de lo anterior guarda relación con la millonaria bolsa que el campeón se llevará a casa una vez conquistado este torneo.

México me parece un país maravilloso: Carlos Alcaraz

El Abierto Mexicano de Tenis se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los torneos de más magnitud a nivel mundial gracias a la cantidad de estrellas que arriban al país a fin de buscar la conquista de este torneo en Acapulco, mismo que ahora tendrá un incentivo especial en cuanto a dinero se refiere.

¿Cuánto dinero ganará el campeón del Abierto Mexicano de Tenis?

De acuerdo con información de El Heraldo Deportes, el Abierto Mexicano de Tenis repartirá una cantidad superior a los 2.7 millones de dólares entre todos los atletas que formen parte del evento, motivo por el cual el campeón del torneo será quien sume una cantidad más importante respecto a los demás.

Esta situación hace que varios tenistas de élite hayan confirmado su participación en el torneo a llevarse a cabo el siguiente mes en Acapulco. De entre estos destacan elementos como Alexander Zverev, quien actualmente es el número 3 del mundo, así como Ben Shelton y Alex de Miñaur, los cuales están entre los mejores 10 clasificados en la actualidad.

Vale decir, además, que el Abierto Mexicano de Tenis 2026 espera una derrama económica superior, pues la fuente tiene en mente superar los 600 millones de pesos totales, hecho que representaría un aumento superior al diez por ciento en relación al torneo que se llevó a cabo en el 2025.

¿Cuándo inicia el Abierto Mexicano de Tenis?

Este torneo, el cual se ha vuelto tradicional a nivel mundial, se disputará del 21 al 28 de febrero en la Arena GNP Seguros de Acapulco , lo cual hará que el estado tenga una recuperación deportiva, económica y social luego de los fenómenos naturales que ha enfrentado y que, de cierta forma, han lastimado la economía local.