Los IMPACTANTES números de Carlos Alcaraz desde su sorpresiva derrota en el Masters 1000 de Miami 2025

Carlos Alcaraz completó el Grand Slam de carrera el domingo venciendo a Novak Djokovic para consagrarse por primera vez en el Australian Open. El tenista español de 22 años es el hombre más joven en hacerse con cuatro trofeos grandes para sus vitrinas y apunta a seguir cosechando logros en el deporte blanco. Su triunfo 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 sobre su contraparte serbio, es uno más de los impresionantes resultados que ha logrado desde una sorpresiva derrota ante David Goffin en el Masters 1000 de Miami 2025.

Te puede interesar: Récords que rompió Carlos Alcaraz tras la victoria ante Djokovic

Aquella tarde de marzo en la Florida, 'Carlitos' le arrebató al belga el primer set pero cayó en tres y encendió las alarmas, pues una derrota ante dicho rival y en ronda de 64 salía del presupuesto. Muchos llegaron incluso a cuestionar la continuidad de Juan Carlos Ferrero - que ya no es parte del equipo y no acompañó a Alcaraz a Australia - como entrenador.

Xander Zayas vs. Abass Baraou | PELEA COMPLETA | Box Azteca

Te puede interesar: Leyenda del tenis tendrá un hijo con fan; esta es la inverosímil historia

Sin embargo, el ibérico respondió en la cancha y con resultados que lo tienen hoy como el número uno del mundo y con siete títulos de Grand Slam en la bolsa.

Sin contar la Laver Cup y el Abierto de Madrid, que no jugó por lesión, Alcaraz ha participado en 12 torneos desde su caída en Miami. El español ganó ocho de ellos, incluyendo Roland Garros, el US Open y el Australian Open, y perdió otras tres finales, dos de ellas ante Jannik Sinner - en Wimbledon y en las ATP Nitto Finals. Durante dicho lapso, se hizo con 62 triunfos y fue descalabrado solamente cuatro veces.

Ha sido el tenista más consistente de los pasados 11 meses y en la final del primer major del año mostró una enorme madurez frente a un Djokovic que buscaba su título 25 de Grand Slam. Nunca antes había avanzado a una semifinal en Australia y en 2026 consiguió el trofeo. Por si fuera poco, tiene marca de 3-0 en finales de majors ante 'Nole'.

Buscará por primera vez en su carrera ganar los uatro grandes del calendario en un solo año.

Alcaraz ha ganado siempre que jugó la final de un Gran Slam por primera vez

Carlos Alcaraz completó el Grand Slam de carrera con su triunfo sobre Novak Djokovic en la final del Australian Open 2026.

Cada que el español debutó en el duelo por el título de un torneo grande, lo ganó. En 2022 venció a Casper Ruud en el US Open, hizo lo propio en Wimbledon 2023 frente a 'Nole' y un año después derrotó a Alexander Zverev en Francia. Ahora puede presumir su campeonato en Australia también.

Te puede interesar: ¿Se venden los Seahawks? Se especula tras el Super Bowl LX