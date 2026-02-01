Récords que rompió Carlos Alcaraz tras la victoria ante Djokovic

Este domingo, Carlos Alcaraz convirtió el Rod Laver Arena en su escenario de consagración al vencer a Novak Djokovic y levantar el trofeo del Australia Open para añadir otra página a su libro de récords de carrera.

Lo logró, además, derrotando al hombre que para muchos es el mejor de la historia, siendo capaz de remontar el marcador ante un veterano de 38 años que venía de derrotar a Jannik Sinner -número dos del mundo en el ranking ATP- en la semifinal del torneo.

CARLOS ALCARAZ HAS COMPLETED THE CAREER GRAND SLAM AT 22 YEARS OLD 🏆



He becomes the youngest men's player in tennis history to complete the feat ✨ pic.twitter.com/EIJT16Ro0K — ESPN (@espn) February 1, 2026

Alcaraz cayó en el primer set, pero se recuperó de forma magistral para terminar imponiéndose 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 en cuatro parciales. Fue de menos a más en el compromiso y jugó con el cansancio del rival, quien parecía que poco a poco iba mermando la intensidad. Aun así, Djokovic terminó complicando el último set y llevándolo hasta 12 juegos.

El mayor logro de Carlos Alcaraz hasta el momento

Con su nuevo título, Carlos Alcaraz se unió a un listado de leyendas que han sido capaces de completar el “Career Grand Slam”, un hito reservado solo para los que se alzan con los cuatro Grand Slams. A continuación, los nombres que lo acompañan:



Novak Djokovic

Rafael Nadal

Roger Federer

Andre Agassi

Roy Emerson

Rod Laver

Don Budge

Fred Perry

Tras recibir el trofeo, el tenista español habló con respeto hacia Djokovic. “Novak, te mereces una ovación, lo que haces es muy inspirador para todo el mundo. Es un honor compartir pista contigo”, expresó.

Además, también dejó una frase que explicó el significado personal de lograr tales hitos en su joven carrera. “Creo que nadie sabe lo duro que he trabajado para conseguir este trofeo”.

Otros récords para Carlos Alcaraz

Los logros obtenidos por el oriundo de El Palmar, España, no quedaron solo en el “Career Grand Slam”, más bien se consagró como el tenista más joven en alzarse con los cuatro Grand Slams, a sus 22 años y 272 días; superando a Rafael Nadal, que lo consiguió a la edad de 24 años y 101 días cuando conquistó su primer Abierto de EEUU en 2010, y al propio Novak Djokovic, quien no lo conquistó hasta superados los 29 años.

De igual manera, se convirtió en el más joven en ganar siete Grand Slams en su carrera, arrebatando el trono a Björn Borg , mismo que ostentaba el récord desde 1979 cuando hizo lo propio a los 23 años y cuatro días. Solo por poner en perspectiva, a la edad actual de Carlos Alcaraz, Nadal tenía seis títulos de tal magnitud, mientras que Federer solo dos.

Solo con la hazaña mencionada, es posible incluir el nombre del murciano entre los más grandes del tenis, incluso cuando aún tiene 22 años. El futuro que le depara, siempre y cuando se mantenga en plenitud física, podría ser el más brillante jamás visto para un tenista; todo lo dictará el tiempo y cómo se desenvuelva en su carrera.