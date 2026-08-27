Carlos Rotondi: cuál es el sueldo que tiene en Cruz Azul en agosto 2026

Carlos Rotondi se convirtió en una pieza fundamental de Cruz Azul. Su ausencia se hace notar tanto en el terreno de juego como en los resultados, razones por las cuales la directiva lo mantiene cómodo con uno de los salarios más elevados de la plantilla. Su aporte en el equipo de Joel Huiqui es indispensable y el trato que recibe por parte de La Máquina corresponde a su gran utilidad.

Cruz Azul, como el resto de los equipos de la Liga BBVA MX, no revelan cuánto dinero desembolsan por el salario de sus jugadores. Sin embargo, gracias a las estimaciones realizadas por plataformas especializadas como Salary Sport, se puede llegar a un monto aproximado. En el caso de Rotondi, su salario alcanzaría los 1.140.000 de dólares al año.

Carlos Rotondi, entre los sueldos más altos de Cruz Azul

Esta cifra equivale a poco más de 19 millones de pesos mexicanos por temporada. Estos números colocan al delantero como el quinto futbolista con salario más elevado de Cruz Azul. Pese a la importancia que tiene Rotondi dentro del equipo, su sueldo no alcanza los ingresos que reciben jugadores como Erik Lira o Kevin Mier, por ejemplo.

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La información más reciente señala que Rotondi recibió una extensión de contrato en octubre de 2025, además de haber recibido una mejora salarial. Actualmente, su vínculo con el cuadro cementero se extiende hasta junio de 2028, por lo que todavía cuenta con dos años de contrato. Esto habla de lo importante que es el futbolista argentino para la directiva de Cruz Azul.

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Cruz Azul no encuentra respuestas sin Rotondi

Rotondi está recuperándose de una lesión muscular y de una fascitis plantar que sufrió en el partido contra Toluca por el Campeón de Campeones. Este problema físico lo dejó fuera de la Leagues Cup y de los últimos compromisos de La Máquina en la Liga BBVA MX. Desde ese momento, el conjunto cementero no logró encontrar regularidad.

La efectividad de La Máquina, cuando el argentino es titular, alcanza el 76%, mientras que el mismo porcentaje disminuye hasta el 24% cuando este no está dentro del campo de juego. Cruz Azul mantiene un invicto de 26 partidos con Rotondi desde el arranque, pero sin él, esa efectividad cayó en picada.

Tras su ausencia, el equipo de Huiqui quedó eliminado de la Fase Uno de la Leagues Cup y no consiguió la victoria en tres partidos consecutivos del Apertura 2026 (empate contra el Atlante y derrotas frente a Tijuana y Atlas). Los resultados reflejan la dependencia de Cruz Azul sobre el argentino.