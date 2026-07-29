Cuánto gana Agustín Palavecino en Cruz Azul, en comparación con otros jugadores

Cruz Azul es uno de los candidatos naturales para ganar el Apertura 2026 debido a que es el vigente campeón del futbol mexicano. Agustín Palavecino fue una de las grandes apuestas en la directiva de Iván Alonso tras llegar a principios del 2026 con un importante salario de por medio.

Según Salary Sport, el sueldo de Palavecino en La Noria ronda los 2.4 millones de dólares, además de desembolsar una cantidad estimada de 5.5 millones de dólares al Necaxa para concretar su transferencia definitiva. ¿En qué lugar se encuentra el jugador cementero a comparación de otras estrellas de la Liga BBVA MX? Aquí te lo contaremos.

Agustín Palavecino tiene un sueldo de 2.4 millones de dólares en Cruz Azul|MEXSPORT

Agustín Palavecino es uno de los jugadores mejor pagados en la Liga BBVA MX

El salario de Agustín Palavecino supera al de estrellas como Adalberto Carrasquilla de Pumas. El centrocampista panameño goza de un sueldo aproximado de 1.4 millones de dólares al año.

La apuesta de Cruz Azul por dar los mejores contratos llegan a superar hasta equipos con grandes nóminas como Tigres, ya que el sueldo de Palavecino también rebasa a jugadores como Juan Brunetta que cobra 1.5 millones de dólares. En ese sentido, Palavecino es superado por jugadores de Rayados como Lucas Ocampos al cobrar 3.5 millones de dólares anuales.

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Cuántos goles y asistencias registra Agustín Palavecino en Cruz Azul

Agustín Palavecino suma su segunda temporada como jugador de Cruz Azul. En las primeras dos fechas del Apertura 2026, el centrocampista argentino suma 7 goles y 3 asistencias en 30 partidos desde su llegada a La Noria.

Agustín Palavecino llegó como refuerzo de Cruz Azul en el torneo Clausura 2026|Crédito: @CruzAzul / X

El palmarés que ha logrado Palavecino en Cruz Azul ha sido de lo más destacado al contar ya con un título de liga y un Campeón de Campeones. Este cierre de año podría significar un importante paso en la carrera para que el futbolista argentino siga acrecentando su legado en el club.

