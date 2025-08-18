¿Bombazo en Ferrari? El regreso inesperado que podría dejar a Lewis Hamilton sin asiento en 2026

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari fue presentado como el movimiento más grande de la Fórmula 1 en la última década. Pero la realidad ha sido muy distinta a la ilusión. Después de 14 carreras vestido de rojo, el británico aún no consigue un solo podio, un dato que ya empieza a incomodar en Maranello y que ha encendido alarmas sobre su continuidad.

El propio siete veces campeón ha dado señales de frustración. Tras un pobre fin de semana en Hungría, donde terminó 12º en la clasificación mientras Charles Leclerc se llevó la pole, Hamilton llegó a declararse “inútil” y deslizó que Ferrari debería “pensar en un reemplazo”. Palabras que, viniendo de él, sonaron a un presagio.

Carlos Sainz vuelve a escena

Y si de reemplazos se habla, Carlos Sainz aparece como la carta más intrigante. El español, hoy en Williams, fue precisamente quien tuvo que ceder su asiento para la llegada de Hamilton en 2024. Sin embargo, los rumores lo colocan otra vez en el radar de Ferrari para 2026.

La teoría parece reforzarse porque, pese a sus dificultades en Williams —donde marcha muy lejos de su compañero Alex Albon—, Sainz sigue siendo un piloto respetado, con cuatro victorias en su paso por Ferrari y una sólida relación con Leclerc. Además, su contrato actual tendría una cláusula de salida en caso de que un equipo de punta tocara la puerta.

¿Separación a la vista?

Los indicios son cada vez más fuertes: Hamilton vive su peor racha en años, Ferrari muestra impaciencia y Sainz deja abierta la puerta con un “quizá” cuando le preguntan si volvería. Aunque oficialmente el británico tiene contrato hasta 2026, se especula que podría pactar una “separación de mutuo acuerdo” al final de 2025 si los resultados no mejoran.

Si eso ocurre, Ferrari podría dar un volantazo inesperado: rescatar a Sainz, el mismo piloto al que despidieron para abrirle paso a Hamilton. Un giro que nadie habría imaginado hace apenas dos años y que hoy comienza a sonar como un auténtico bombazo en la Fórmula 1.