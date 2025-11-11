¿Carrasquilla INHABILITADO? Esto tendría que pasar para que suspendan al jugador de Pumas, según el REGLAMENTO de la FMF

Luego del juego entre Cruz Azul y Pumas, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Kevin Mier es baja del cuadro de La Noria por el resto del campeonato. Tras un choque contra Adalberto Carrasquilla, el portero colombiano presenta una fractura de tibia, motivo por el que se pierde la Fase Final de la presente campaña en la que el equipo dirigido por Nicolás Larcamón ya se encuentra en Liguilla directa, mientras que el Club Universidad Nacional debe jugar el Play-In ante Pachuca para buscar su lugar en cuartos de final.

Ante la baja del guardameta de Cruz Azul, la directiva del cuadro Celeste ha pedido la INHABILITACIÓN del futbolista panameño de Pumas, quien tras la jugada contra Kevin Mier solo vio la tarjeta amarilla tras la revisión del VAR por parte de Fernando Hernández en el monitor.

¿Qué dice el Reglamento de la FMF?

"A los Jugadores que incurran en faltas causando daño o lesión grave a un contrario que sea certificada medicamente, la Comisión Disciplinaria de oficio y/o a petición de la parte afectada, les abrirá una investigación de conformidad con lo dispuesto por el presente Reglamento, para determinar la responsabilidad del Jugador sobre la lesión causada y procederá, si así lo considera aplicable, a su inhabilitación inmediata", señala el Reglamento de la Federación Mexicana de Futbol.

"En caso de que la Comisión Disciplinaria considere que el jugador que causó la lesión es responsable, dicha autoridad, le dará el trámite correspondiente para proceder a determinar el tiempo que será inhabilitado el jugador que provocó la lesión, llevando a cabo el siguiente procedimiento:

a) El médico del Club del Jugador lesionado deberá comprobar que el tiempo de recuperación es mayor a 15 días.

b) El Club del Jugador lesionado deberá enviar a la Comisión Disciplinaria, el expediente médico conteniendo todos los estudios realizados al Jugador lesionado e interpretaciones de los mismos, a efecto de que la Comisión Disciplinaria corra traslado del expediente clínico al Club del jugador que causó la lesión a fin de que manifieste lo que a sus intereses convenga, así como aportar las pruebas correspondientes.

c) En caso de que así lo considere necesario, la Comisión Disciplinaria designará un médico independiente a efecto de examinar al Jugador lesionado y emitir el diagnóstico correspondiente.

"La Comisión Disciplinaria a fin de determinar el periodo de inhabilitación del jugador causante de la lesión, deberá analizar las circunstancias, las opiniones de los médicos y el tiempo de recuperación del jugador lesionado", se añade.

De momento, la Comisión Disciplinaria no ha dado el reporte de la Fecha 17 con la que se puso fin a la Fase Regular del Apertura 2025. Jugando para Pumas, Adalberto Carrasquilla tiene un registro de 42 partidos jugados con marca de cinco goles y seis asistencias. En la presente campaña, el mediocampista de Panamá tiene 17 encuentros disputados siendo titular en 14 ocasiones bajo el mando de Efraín Juárez.

El siguiente partido de Pumas es visitando a Pachuca en el Estadio Hidalgo, compromiso de la instancia de Play-In a disputarse el 20 de noviembre a las 19:00 horas.

