Se va una leyenda de la Lucha Libre; El Hijo del Santo

Uno de los íconos de la Lucha Libre Mexicana anunció el fin de su carrera después de 42 años como profesional, El Hijo del Santo tendrá una gira del adiós para terminar con el legado del “Enmascarado de Plata” despidiendose de su afición a nivel internacional.

“Todo tiene un ciclo y lo quiero hacer ahora que estoy en plenitud, fisicamente estoy bien, no me duele nada, sigo ágil, me siguen viendo como en mis mejores tiempos, creo que es momento de decir adiós por eso, porque sigo en plenitud, puedo luchar y me quiero despedir de todo el público que ha tenido la amabilidad de ayudarme a forjar una carrera”, mencionó el Hijo del Santo.

La Gira internacional

La leyenda de la Lucha Libre quiere despedirse de cada plaza que lo hizo grande recorriendo la mayor parte de México, así como paísde de Asia y Europa en donde ya tiene 10 fechas confirmadas, empezando el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México, aunque aún no hay fecha exacta de la última pelea de “El Hijo del Santo”.

Las fechas confirmadas de la gira

22 de Septiembre Arena CDMX Ciudad de México

5 de Octubre Palenque de León León, Guanajuato

13 de Octubre Arena de Monterrey Monterrey, Nuevo León

1 y 2 de Noviembre York Hall Londres, Inglaterra

9 de Noviembre Arena CCU Puebla, Puebla

10 de Noviembre Arena Veracruz Veracruz, Veracruz

24 de Noviembre Arena GDL Guadalajara, Jalisco

8 de Diciembre Foro GNP Mérida, Yucatán

2 de Marzo USBI Xalapa, Veracruz

“Elegí el 22 porque mi padre nació el 23 de septiembre de 1917, solo que ahora cae en lunes, por eso decidimos hacerlo el domingo 22 en honor al natalicio del Santo”, añadió el “Enmasacarado de Plata”.

El Hijo del Santo quiere despedirse de su gente

Después de poco más de 4 décadas, El Hijo del Santo, quiere regresarle a su afición el apoyo que le brindaron durante toda su carrera como profesional en cada rincón de la República Mexicana, por lo que buscará despedirse de las plazas más emblemáticas de su trayectoria.

“No quiero extender tanto este adiós, lo que sí, me encantaría poder estar en la mayor parte de las arenas de la República Mexicana en donde estuve, en donde triunfé. Obviamente, quiero ir a Japón, me quiero despedir en Europa, pero esto, obviamente, también depende de cómo yo me vaya sintiendo”, añadió el Hijo de la leyenda.

