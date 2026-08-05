Cartelera y hora oficial de Grand Slam de AEW, que se celebrará en la Arena México este 5 de agosto

AEW ha sorprendido a los aficionados a la lucha libre trayendo a la Arena México una nueva edición de Grand Slam, evento que presenta a las grandes estrellas de su roster, sumandos a las de su aliado en México, el Consejo Mundial de lucha libre, en un evento que se realizará este miércoles 5 de agosto.

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La Arena México es el escenario en el que las figuras darán ocho contiendas de altísimo nivel, luchas en las que destaca el regreso de Andrade El Ídolo y la primera lucha en la historia de quien es conocido popularmente como EDGE, pero que en All Elite Wrestling lleva el nombre de Adam Copeland.

Además de esas figuras, no se puede dejar de mencionar que Chris Jericho regresa a la México y hará equupo con Místico en un duelo de tercias que podría robarse la noche por la calidad de los involucrados.

Esta es la cartelera oficial de Grand Slam de AEW de este 5 de agosto

Campeonato Internacional de AEW: Kyle Fletcher (c) vs. “Speedball” Mike Bailey.

Campeonato Mundial de Tríos de AEW: The Demand (Ricochet, Lee Moriarty y Shane Taylor) (c) vs. Hangman Adam Page, Bandido y Brody King.

Street Fight Ciudad de México: Will Ospreay vs. Mark Davis.

Cope, Christian Cage y The Young Bucks vs. Death Riders.

Kazuchika Okada, Kevin Knight y Hechicero vs. Chris Jericho, Místico y Darby Allin.

Andrade El Ídolo vs. Tommaso Ciampa vs. Komander, por la posición de entrada al Casino Gauntlet Match de All In.

Lucha de tríos femenil: Willow Nightingale, Athena y Thunder Rosa vs. Mercedes Moné, Thekla y Megan Bayne.

Motor City Machine Guns vs. Gates of Agony.

Hora OFICIAL en la que se celebrará Grand Slam de AEW

Debido a que es un show que se transmite totalmente EN VIVO para diferentes canales en el mundo, el horario oficial de inicio de la función de AEW en la Arena México, será a las 5:30 de la tarde.